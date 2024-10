Muere abuela de diputado Osman Chávez y califica de “desgraciados” a Luis Redondo y Manuel Matheu

Tegucigalpa – Una de las abuelas del diputado Osman Chávez perdió la vida cuando era trasladada a un centro asistencial de Trujillo, dicha acción lamentable provocó el malestar del parlamentario contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y el exministro de Salud, Manuel Matheu a quienes calificó de “desgraciados”.

Antes de paralizar las labores en el Congreso Nacional, el diputado Chávez hizo una solicitud al pleno del Legislativo en donde solicitó una ambulancia para que cubriera varias zonas del departamento de Colón.

Dicha solicitud no ha sido tomada en cuenta ya que el Congreso Nacional tiene 129 días de no sesionar.

En ese sentido, el parlamentario, a través de sus redes sociales, mostró su malestar y posteó: “Hoy me tocó a mí, pierdo a una de mis abuelas por no contar con una maldita ambulancia en mi sector. La misma historia de siempre… No dio tiempo de llegar a Trujillo, por qué iban en carro particular, eres culpable de esto Luis Redondo, señor Matheu, son unos desgraciados”. IR