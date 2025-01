Muchos servicios de prevención, disuasión y control del delito se podrían parar por falta de presupuesto

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció este sábado que muchos servicios de prevención, disuasión y control del delito de la Policía Nacional se podrían parar los próximos días.

“Muchos servicios de prevención, disuasión y control del delito de la Policía Nacional se podrían parar los próximos días”, declaró.

Lo anterior a causa de que se no se ha aprobado el Presupuesto General de la República correspondiente al año 2025, explicó.

Al no haber un Presupuesto General tampoco la Secretaría de Seguridad cuenta con presupuesto y sigue trabajando con el del 2024, apuntó.

Sin embargo, existen seguros de vida, médicos y de vehículos que necesitan ser renovados, pero eso peligra por la falta de presupuesto.

A la Seguridad del país no se le dio la importancia necesaria en los últimos años y a la Policía Nacional no se le dotó de equipo y no se le fortaleció, sino hasta en los últimos tres años, enfatizó.

En ese sentido, consideró importante seguir en esta línea, por lo que exhortó a lograr los consensos necesarios para que se apruebe el Presupuesto General.

De igual manera exhortó a fortalecer la herramienta del estado de excepción. PD