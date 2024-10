Motta deja en el aire el futuro de Pogba en la ‘Juve’: «Hace mucho que no juega»

Roma – El ítalo-brasileño Thiago Motta, entrenador del Juventus, dejó este sábado en el aire el futuro del francés Paul Pogba, que podrá volver a jugar antes de lo previsto después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo le rebajara la sanción por dopaje de 4 años a 18 meses.

«El club evaluará qué hacer con Pogba. Para mí ha sido siempre un gran jugador. Hace mucho que no juega», dijo el técnico en rueda de prensa.

Pogba, que dio positivo en septiembre de 2023 en DHEA, sustancia que eleva los niveles de testosterona, recibió una sanción inicial de 4 años que pareció acabar con su carrera deportiva. Sin embargo, después de que los tribunales deportivos italianos mantuvieran la sanción pese a los recursos, el jugador llevó el caso al TAS, que le rebajó este viernes la sanción tal y como confirmó él mismo con un comunicado oficial.

«Por fin se acabó la pesadilla. Tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, espero con impaciencia el día en que pueda volver a perseguir mis sueños», señaló.

«Siempre he sostenido que nunca he infringido a sabiendas las normas de la Agencia Mundial Antidopaje al tomar un suplemento dietético que me recetó un médico y que no afecta ni mejora el rendimiento de un deportista masculino. Juego con integridad, aunque tenga que aceptar que se trata de un delito de responsabilidad objetiva», añadió.

«Ha sido un periodo muy angustioso de mi vida, porque todo lo que he hecho hasta ahora ha quedado en suspenso. Gracias de nuevo por todo el cariño y el apoyo. Estoy impaciente por volver al campo», sentenció.

Sin embargo, su futuro podría no estar en la ‘Juve’, con la que tiene contrato hasta 2026. Los medios italianos deslizaron que el club podría estar pensando en una rescisión de contrato y las declaraciones de Motta apuntan en la misma dirección.

Además, en estos momentos el jugador percibe el salario mínimo posible, unos 2.000 euros al mes, por lo que si vuelve a la actividad, el Juventus deberá volver a pagarle un sueldo millonario. JS