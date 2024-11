Morata: «Penalti, fuera de juego, gol, amarilla.. me pasa de todo»

Roma.– El español Álvaro Morata, delantero del Milan, bromeó al final del encuentro ante el Torino (2-2), en el que anotó en el minuto 89, por la cantidad de situaciones en las que estuvo involucrado.

Debutó en el minuto 60 de un partido en el que el Milan estaba siendo inferior. Provocó un penalti que el VAR anuló, marcó en fuera de juego, anotó después el tanto que señaló el camino del empate y se llevó una amarilla intentando coger el balón para sacar rápido.

«Penalti, fuera de juego, gol, amarilla.. me pasa de todo. A veces no se por qué me pasa todo a mí», dijo a DAZN tras el encuentro.

«Pero al menos tenemos que coger lo positivo del partido. Hemos sacado un punto cuando parecía que no íbamos a sacar nada. Tenemos que sacar ese carácter desde el minuto 1», apuntó.

E instó a sus compañeros a dar más en el terreno de juego: «No es físico, hay que dar un paso adelante mentalmente. Entender que para ganar títulos hay que trabajar, hacer más faltas… hay que convertirse en un equipo más fuerte». EFE/ir