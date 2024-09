Moisés Canelo, la voz hondureña que alcanzó grandes hitos

Tegucigalpa (Por Isis Rubio) – Moisés Canelo, con su voz, su porte, su elegancia, su temple e histrionismo llevó a Honduras y su música a los más grandes escenarios del, mostrando el lado romántico de una nación trabajadora, que en el exterior solo la conocían por su pobreza y su condición de república bananera.

– Canelo era políglota, hablaba con fluidez el inglés, portugués, italiano, francés, hebreo y hasta el griego.

– Cantó con míticos personajes de la música como: Armando Manzanero, Camilo Sesto, Marco Antonio Muñiz, José José, Roberto Carlos, Alberto Cortés, Ana Gabriel, Vicente Fernández Pedro Vargas, Sandro, entre otros.

– El más resonante éxito discográfico internacional lo consiguió con el tema de Paz Martínez “Amor Pirata” en la compañía Discos Continental de México y que llegaría a convertirse en un tema emblemático en el repertorio de Moisés Canelo.

Pero justamente su condición de haberse criado en una zona bananera como Coyoles Central hizo que absorbiera esa vida y cultura popular, que después quedó plasmada en las letras de sus canciones y en su voz romántica.

Su trayectoria comenzó en las zonas bananeras, donde el ambiente y auditorio musical son los entornos de los barracones y demás viviendas, así como los centros escolares, donde la voz va tomando forma y luego se perfecciona en los centros urbanos.

Su obra alcanzaría su cúspide en los grandes auditorios y centros de Estados Unidos, México, Brasil, Corea del Sur, Europa y otras naciones, cuyo público pudo disfrutar de su voz dedicada al canto al amor, así como a describir la forma de vida hondureña como con la interpretación del Bananero y otras.

Moisés Canelas Withol, nombre de pila del internacional cantante hondureño, nació en la aldea Francia de Limón departamento de Colón, el 9 de julio de 1950. Su voz se forjó en los campos bananeros de la costa norte del país.

Desde los 8 años tras sus primeras incursiones en concursos escolares y radiofónicos como fue formando su carácter y su voz imperial.

Era padre de seis hijos, uno fallecido, mientras que los demás, residen en México y Estados Unidos, estuvo casado con María Dip, hija de la política ceibeña Margie Dip.

En marzo del presente año contrajo matrimonio en Nueva York.

Su muerte a los 74 años de edad el pasado 13 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, cayó como balde de agua fría, nadie se lo esperaba y sus amigos más cercanos lloran y esperan que la repatriación de su cuerpo sea pronta.

Primeros pasos

El coloneño con alma de ceibeño.

Canelo desde muy pequeño mostró su enorme talento y sus primeros escenarios populares fueron el entorno de los barracones y centros sociales de los campos bananeros en Coyoles Central.

Luego, ya más experimentado, se paró firme ante el micrófono de los más importantes festivales de la canción y concursos de radio hasta llegar a su amada ciudad de La Ceiba.

La primera puerta grande se le abrió cuando se integró al grupo Los Robbins de La Ceiba y con ellos grabó Noche de luna en La Ceiba, una canción que se convirtió en el emblema de su carrera y un clásico para los catrachos.

Una firma disquera de Nicaragua lo lanza como solista en su primer ‘LP’ grabado en Panamá. Posteriormente, edita nuevos discos de larga duración producidos en New Orleans.

Su talento comenzó a cosechar éxito en los años setenta y despuntó en giras internacionales por Estados Unidos y México, en este último cosechó grandes amistades del mundo artístico.

Se presentó por primera vez en el desaparecido Festival Iberoamericano de la Canción OTI Internacional en el año 1974 en Acapulco, México.

La vida de Canelo dio un giro radical cuando se presentó por primera vez en el desaparecido Festival Iberoamericano de la Canción OTI Internacional en el año 1974 en Acapulco, México. Ganó el séptimo lugar con el tema "Rio Viejo, Viejo Amigo", de Horacio Cadalso.

En 1976 en el Festival Internacional de la Canción en Panamá logra uno de sus más sonados triunfos con el tema “Latinoamericano”, compuesta por Alberto Ángel “El Cuervo”, triple éxito por mejor canción, mejor interprete y mejor arreglo.

Luego graba tres LP más con la casa disquera RCA Víctor, destacando con temas como: Te quiero cada día más y Llegaste, ésta última de su propia inspiración.

Luego, volvió a intentarlo en 1980 en la edición Buenos Aires, Argentina, y conquistó el cuarto lugar con el tema “Tú, mi siempre tú” del hondureño Alberto Valladares.

Otra canción de su autoria fue “Por Amores como tú” que compuso con el maestro peruano Edwin Alvarado. Después realiza producciones independientes proyectando temas como: Esta cobardía, un buen amor, además de interpretar Mensajero del amor, canción oficial en la visita que hiciera el Papa Juan Pablo II por Honduras en 1983.

Los Robbins y solista

Uno de sus mejores amigos, Tony Sierra conversó con Proceso Digital y relató que conoció a Moisés Canelo el 14 de septiembre de 1971 en una fiesta en La Lima donde estaba tocando Los Robbins, donde era el vocalista principal, esa noche cuando terminamos de tocar tuvimos que empacar todos los equipos para trasladarnos hacia otra fiesta, en ese día en particular nos hicimos amigos.

Agregó que de ahí en adelante se hicieron cada día más amigos, “yo le buscaba canciones hasta convertir nuestra amistad en carácter familiar, él conocía mis hijos y yo los de él, nos reuníamos y compartíamos escenarios y aplausos”.

Detalló que cuando Canelo se sale de Los Robbins se convierte en solista, digamos que en alguna medida colabore con él como solista y entre los dos diseñábamos los show donde se presentaba.

Agregó que en 1983 escribió la canción el Mensajero del Amor que de una u otra manera fue la que lo puso en el escenario público del país, fue su lanzamiento oficial como solista y la canción generó un impacto a nivel nacional.

Canelo amaba la ciudad de La Ceiba.

El Mensajero del Amor fue escrito por Sierra e interpretado por Canelo como parte de los actos oficiales para la bienvenida del papa Juan Pablo II en su visita a Honduras, en el marco de su gira centroamericana.

Aseguró que su amistad siguió creciendo hasta el último día de su vida.

“Cuando recibí la noticia de su muerte me sentí triste, todavía no lo puedo creer, se me vino a la mente todos los momentos que compartimos, los aplausos en los escenarios, la amistad, era un verdadero amigo”, expresó con voz entrecortada.

Afirmó que se encontró una canción que escribieron juntos, “probablemente sea la canción inédita que creo que la sacaremos el día que sea repatriado al país como parte de un homenaje que le haremos se llama “Hermanos en la Paz».

Aseguró que tratarán de realizar un homenaje digno porque él hizo mucho por Honduras. Canelo era la voz más romántica de Honduras, apuntó.

Canelo se codeó con grandes de la música.

Compartió con grandes de la música

Agrandó su leyenda al actuar y cantar en escenarios de fama mundial. Entre las famosas personalidades hispanoamericanas que interpretaron música junto al cantante hondureño, figuran: Armando Manzanero, Camilo Sesto, Gualberto Castro, José José, Juan Gabriel, Marco Antonio Muñiz, Miguel Aceves Mejía, Moarés Moreira, Los Ángeles Negros, Pedro Vargas, Roberto Carlos, Rocío Jurado, Sandro, Vicente Fernández, Carlos Lico, Ana Gabriel entre muchos otros.

Hizo una bonita relación de amistad con el cantante José José, incluso en un momento difícil de su vida, Moisés Canelo le dio albergue al mexicano, quien luego lo iba a ver cantar cuando se presentaba en tierras aztecas.

Importantes escenarios de talla mundial fueron testigos de su talento y su voz romántica. El teatro griego de Los Ángeles, Cardini de México, Capri de New Orleans y Círculo Militar en Barmelia son apenas algunos.

Igualmente, se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York, el hotel Hyatt Seúl, Corea del Sur; el Performing Arts de New Orleans, Vinicius en Río de Janeiro y el Nilson Nelson de Brasilia.

Además, en el auditorio de la Organización de Estados Americanos OEA en Washington. En cuanto a sus shows para televisión, sólo lo mejor de lo mejor. Desde Brasil hasta Estados Unidos y más allá.

Asimismo, compartió con la periodista María Covadonga Lastra Pinzón.

Covadonga junto al artista nacional Moisés Canelo y la periodista Blanca Moreno.

Una gran trayectoria

Otro de los grandes amigos de Moisés Canelo es el productor hondureño Oswaldo Espinal quien dijo a Proceso Digital que Canelo es lo mejor que ha tenido Honduras.

Lamentó que las nuevas generaciones no conocen a Moisés Canelo y hay una anécdota del Carnaval de La Ceiba del año pasado donde unos jóvenes lo entrevistaron y no sabían que era él, eso fue algo inconcebible porque era un artista con una gran trayectoria.

“Ahora con su muerte ya va a empezar a salir en las radios su música, aunque hubo mucha música que no fue difundida, nos quedamos con un proyecto por cuestión de tiempo por sus viajes”, recordó.

Dijo que para que su legado no muera lo que se tiene que hacer es escucharlo tiene canciones hermosas y bienvenido sean los homenajes para él ya que muchos no lo pudieron conocer en vida que ahora lo hagan sólo a través de su música.

En Honduras también apoyo a cantantes nacionales con quien compartió escenarios.

Describió la esencia de Moisés Canelo con la canción que escribió que se llama Llegaste tú, en las demás fue intérprete.

Desde muy joven brilló con luz propia.

Moisés Canelo es considerado como la voz más romántica del país, era una persona alegre, nunca andaba triste, siempre tenía cosas que contar y era un caballero y un gran amigo.

Recordó que a Canelo lo conoció en una presentación de la banda One y desde que lo conoció fue inseparable la amistad.

“Cuando me di cuenta de la infausta noticia me quedé nublado y pidiéndole a Dios que lo recibiera en su seno, de la gente buena uno espera que uno se vaya primero y no ellas”, expresó.

Aseguró que el tema de la primera Teletón en 1987 (Juntos todo es posible), “le quedó como anillo al dedo y muy bien y será recordado con ese tema porque lo llevamos en el corazón, una persona muy solidaria”, apuntó.

La voz romántica de Honduras

Canelo interpretó famosas melodías como “Mensajero del Amor”, “Noche de Luna en La Ceiba”, “Amor Pirata”, “El Bananero”, “Honduras, Vaya Pués”, “Llegaste”, “Río Lindo”, “Puñadito de Arena”, “Zorzalito”, “No sé”, “Noche de Santa Bárbara”, “Esta cobardía”, “Un buen perdedor”, entre muchas otras más, la mayoría de su autoría y de compositores nacionales y otras de renombrados artistas internacionales que autorizaron su uso.

Con cada una de las canciones que interpretó Canelo enamoraba, hacía que su público sintiera la canción, su delicadeza y dedicación lo colocaba en un sitio privilegiado.

En ese sentido, fue calificado como la voz romántica de Honduras, pero no sólo de este país sino que de la región.

Como un hombre muy bohemio lo recordó Juan Pompilio Tejeda Duarte más conocido como “Pilo Tejeda” a Moisés Canelo. En foto también aparece el mítico Guillermo Anderson.

Un hombre con una voz especial, privilegiada

Moisés Canelo se distinguió por ser un tipazo.

Como un hombre muy bohemio lo recordó Juan Pompilio Tejeda Duarte más conocido como “Pilo Tejeda” a Moisés Canelo, muy de contar anécdotas y un hombre muy ameno.

En conversación con Proceso Digital recordó que conoció a Canelo en los años 70 cuando él realizaba presentaciones con Los Robbins, nos encontrábamos en los salones de baile en San Pedro Sula.

Dijo que Canelo fue un hombre con una voz especial, privilegiada, todo lo que cantaba lo hacía bien, un hombre que hizo historia con una canción hondureña, “Noche de luna en La Ceiba” y que deja un legado de que cuando uno quiere hacer las cosas bien las puede hacer.

“Lamentablemente tras su muerte todos quieren hacerle un homenaje, los artistas deben de recibir los homenajes en vida, no hay que esperar que se muera otro para reconocer lo valiosos que son, lo mismo le pasó a Guillermo Anderson”, arguyó.

Tuvo una vida plagada de reconocimientos a su trayectoria.

Aseguró que este momento servirá para que los jóvenes hondureños puedan conocerlo porque algunos no saben de sus canciones.

A criterio de Pilo Tejeda la escena de Moisés se queda en las canciones Llegaste tú y Amor Pirata son sus grandes interpretaciones.

Canelo tenía una gran voz, su estadía en México donde compartió con varios artistas hizo que su voz también trascendiera Centro América.

En su faceta política fue candidato a diputado por el Partido Liberal con Yani Rosenthal en 2021.

Honduras le dice hasta siempre a su más emblemático, incomparable e importante cantante, ahora es una leyenda de la música hispanoamericana. Serás inmortal Moisés, ¡vaya pues!. IR