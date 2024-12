Modric: «Estamos haciendo algo histórico»

Madrid.– El croata Luka Modric, segundo capitán del Real Madrid, buscará ganar su sexta Copa de Europa con el Real Madrid e igualar la leyenda de Paco Gento, feliz por protagonizar un momento «histórico», a un paso de la decimoquinta.

«Cuesta muchísimo llegar a una final y por eso es aún más bonito y único lo que estamos haciendo. Se nos ponen muchas veces por delante retos que tenemos que superar y siempre creemos hasta el final. Estamos haciendo algo histórico y para el público la manera de la que ganamos no es tan fácil, porque los aficionados pasan muchos nervios, pero sabe mejor al final», aseguró en Real Madrid TV.

Modric agradeció el cariño que recibe no sólo del madridismo, en numerosos estadios que le ovacionan cuando se retira del terreno de juego.

«A parte de todos los títulos y las victorias, el amor que me muestra la gente en el día a día es lo mejor que le puede pasar a un jugador. No solo los madridistas, aficionados en otros estadios me lo dan y es lo mejor que le puede pasar a un futbolista, queda para toda la vida y estoy agradecido por el cariño que me muestran. No hay palabras para decir como me siento. Es único», confesó.

El centrocampista croata, que renovará un año más y cumplirá 39 años defendiendo la camiseta del Real Madrid, aseguró que llegan a la final de Wembley con mucha «confianza» tras los dos títulos ya ganados este curso.

«Ahora pensamos en entrenar bien y cuando el partido se acerque, que ya estemos en Londres, te centras en el partido. Ahora no hay que pensar mucho en el partido porque te vuelves loco. Estamos muy tranquilos, con mucha confianza y fe porque hemos hecho una temporada espectacular en LaLiga, ganamos la Supercopa y esto nos da mucha confianza par la final. Espero que vamos a estar en nuestro mejor nivel y ojalá podamos traer la decimoquinta a Madrid», sentenció. EFE/ir