Ministro que no redoble esfuerzos será destituido, según diputado de Libre

Tegucigalpa – El ministro que no redoble esfuerzos es el que será destituido de su cargo, señaló el diputado suplente Bryan Rubí ante anuncio de evaluación de la presidenta Xiomara Castro.

“El ministro que no redoble esfuerzos, todos están trabajando, pero en estas condiciones que tiene el país tenemos que redoblar esfuerzos, no tenemos que descansar un minuto y el que no esté dispuesto hacer esto tiene que ser separado”, dijo el congresista oficialista.

Rubí comentó que los ministros están en permanente evaluación y tienen que dar los resultados necesarios, sino serán separados por la mandataria hondureña.

“Puede ser”, contestó el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) a la consulta que si habría cambios en algunos ministerios.

Indicó que la bancada de Libre está dándole el total respaldo a la presidenta para que ella asuma y tome las riendas que se haga los cambios que se tiene que hacer.

En las últimas horas, la presidenta Xiomara Castro anunció que a partir del 1 de abril abarcando hasta mayo que los ministros serán evaluados por su desempeño y resultados. AG