Ministra de Salud insinúa que en tres meses se podría reflejar los resultados de su gestión

Tegucigalpa – La nueva ministra de Salud, Carla Paredes Reyes, insinuó este miércoles que en tres meses de su gestión se reflejaría resultados significativos en esta dependencia del Estado.

Paredes Reyes acudió a las instalaciones de la Secretaría de Salud para iniciar funciones de manera oficial, aunque fue recibida con mariachis.

Durante su comparecencia ante los periodistas que cubren la fuente de salud, le preguntaron en cuanto tiempo se reflejaría las mejoras en los resultados de su gestión.

La funcionaria contestó que cuando asumió el Hospital Integrado de Santa Bárbara lo encontró destrozado, relatando que los pacientes solo le daban un tiempo de comida y era frijoles, el personal administrativo había perdido ese derecho, no había ropa y la mora quirúrgica era alta.

“En tres meses había controlado la mora quirúrgica, los pacientes solo tenían tres tiempos de comida, el personal administrativo había recuperado su derecho a la comida, renovamos el equipo, fortalecimos con recurso nuevo y tuvimos un abastecimiento de 96 % de medicamentos”, contó a los periodistas.

“Si yo lo pude hacer en tres meses, cualquiera puede, no es un tema de dinero, es saber dónde se pone los recursos”, respondió la ministra sobre el período en que habría mejoras en la Secretaría de Salud.

Comentó que ella no procede del mundo administrativo político, sino de lo operativo.

En ese sentido, manifestó que su función es gestionar, y que los directores de los hospitales como los regionales tienen que aprender esta labor para que pueda dedicarse a mejorar las condiciones en la que trabaja los empleadores del sector salud.

Instó a los sectores que le den una oportunidad a su equipo de trabajo, pero que si no ofrece resultados positivos, prometió no esperar la llamada de la presidenta Xiomara Castro para ser destituida de su cargo.

“Han visto mi currículo, la mayoría me dirán ¿Por qué ha trabajado en tantos sitios?, es fácil, yo me aburro, una vez que corrijo me aburro y me voy, no hay un puesto una forma de vida, llegó, arreglo y me voy”, declaró.

Durante este día, Paredes Reyes se reunió con la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), indicó que ella está en la disponibilidad de reunirse en cualquier momento con los sectores de la sociedad hondureña.

Definió que su nombramiento como ministra de Salud es el inicio de un camino arduo y difícil, pero no imposible.

La funcionaria reconoció que en la gestión de su antecesor José Manuel Matheu se mejoró el sistema y se abasteció de medicamentos.

“No cabe ninguna duda, mi antecesor el doctor Matheu no era un hombre perfecto, pero hizo un buen trabajo, sobre todo trabajó con transparencia, algo que no estábamos acostumbrados”, señaló.

Sobre la denuncia que hizo su antecesor, dijo que está leyendo la carta y que lo está analizando con el cuerpo legal de la Secretaría de Salud para revisar qué fue lo que pasó, como sucedió y porque ocurrió.

La ministra de Salud fue preguntada sobre el retraso de las citas médicas, respondió que esa situación se debe a los procesos burocráticos, calificándolos de agotadores, pero confía en que se puede agilizar y acortar.

“El retraso de las citas inicia cuando hacemos una mala programación, hacemos una cita para un mes y vamos al doctor, éste le dice que se haga unos exámenes, va a laboratorio y le dicen que regrese en tres semanas, luego va con los resultados y le dicen que solicite una cita hasta que tenga los resultados, después le notifican que la cita es en tres meses, pero ya no sirven los resultados cuando llega con el doctor y vuelve a empezar el ciclo”, explicó el proceso del retraso de citas.

Es imposible avanzar porque nosotros mismos nos creamos una carga innecesaria, cuando en una misma cita se puede resolverlo todo, exhortó. AG