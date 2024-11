Ministra de Salud asegura no aceptará “imposiciones absurdas” de sindicatos o colectivos para poner o quitar autoridades

Tegucigalpa – La ministra de Salud, Carla Paredes aseguró este martes que no aceptará “imposiciones absurdas” de sindicatos o colectivos para poner o quitar cargos en los recintos sanitarios, al tiempo que les envió un mensaje: “zapatero a tu zapato”.

– Los colectivos y sindicatos pueden recomendar, pero no pueden imponer, dijo.

Sobre las protestas este día en el Hospital San Felipe, refirió que “el problema del sindicato es que está imponiendo que pongan a las personas que ellos quieren en puestos claves. No se puede trabajar en alguien que no se confía, que no tenga las competencias, esto no es un tema que se tenga un color político, si no tengo la competencia y no confío en usted no puede estar cerca de mí”.

Dijo que el responsable de dar resultados en el Hospital San Felipe es el doctor Alexander Paz, quien tiene que trabajar con la gente capaz.

“No podemos seguir con imposiciones absurdas que parece que nos hemos creído con el derecho que alguien no puede ser director, sino que va a ser este que está barriendo porque me parece mejor a mí, eso no es así, zapatero a tu zapato. Los sindicatos en este país fueron creados para defender los derechos de los trabajadores, pero no para imponer”, manifestó.

En el tema de los casos de dengue, respondió que la mayor cantidad se presentan en Cortés, Francisco Morazán y Comayagua.

Agregó que la Secretaría de Salud ha hecho lo que le corresponde para atender la epidemia de casos de dengue, “tenemos los insumos, los medicamentos y al personal” para atender la enfermedad.

Sobre la emergencia sanitaria en Roatán tras el incendio hace más de una semana del único hospital público, dijo estar agradecido por el apoyo de todos los sectores de la isla, así como varios entes del gobierno. JS