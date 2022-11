Mi 11 titular de jugadores que me caen mal

Óscar Flores López

Yo no sé vos, pero hay jugadores que me caen mal. Al extremo que tengo mi once titular de los futbolistas más antipáticos.

Es más: estoy seguro de que aquellos que son verdaderos hinchas del fútbol tienen su listita. Aquí les va.

PORTERO: Peter Shilton (Ingles). Sigue hablando del gol que Diego le hizo con la mano, pero se hace el loco con el segundo. ¡Quedaste despatarrado, Pedro!

LATERAL DERECHO: Dani Alves (Brasileño). Un fuera de serie. Eso no está en discusión. Pero un hablantín, “sobrado”. Para colmo de males, llegó a la Juventus y tuve que aguantarlo. Solo se fue, y volví a “odiarlo”.

CENTRALES: Sergio Ramos (Español) y Rafa Márquez (Mexicano). El primero, por “cochino”. Un tipo duro, pero que frecuentemente traspasa la línea que divide la dureza con la agresión. ¿Y el otro? Por tanta “paja” que hablaba cada vez que el Tri iba a jugar contra la H.

LATERAL IZQUIERDO: Gianluca Zambrotta (Italiano). Fue uno de los primeros en abandonar el barco de la Juventus cuando la Vieja Señora fue INJUSTAMENTE descendida a Serie B. Fichó por el Barca; fracasó.

MEDIOS: Radja Nainggolan (Belga). ¿Hizo algo malo? Sí. “Prefiero ganar un partido con la Roma que una Serie A con la Juventus”, dijo en una ocasión. Desde ese día le hice las cruces. Roy Kean: (Irlandés). ¿A quién no le va a caer mal este gánster? Alberto García Aspe (Mexicano). Fue un jugadorazo, pero en las eliminatorias contra Honduras, se pasaba este güey.

DELANTEROS: Zlatan Ibrahimovic (Sueco). Otro que abandonó a la Juve. Siempre le deseé el mal en los Mundiales. Diego Milito (Argentino). Yo más bien lo llamaría Ciego Milito. Un tipo que le hizo la vida imposible a David Suazo en el Inter. Hristo Stoichkov (Búlgaro). Un triunfador, pero… ¡Qué tipo tan pedante! Y desleal para jugar.