México pide 24 hora para resolver cierre de mercado de camarón a Honduras

Tegucigalpa – El ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato indicó este jueves que las autoridades de economía de México pidieron un plazo de 24 horas, que se cumple en horas de la noche, para resolver el cierre de mercado al camarón hondureño en el estado de Sinaloa, mientras unos 26 contenedores están retenidos sin poder ingresar a ese mercado.

-Un total de 26 contenedores hondureños con el producto están retenidos.

“Ayer tuve una videoconferencia (con la ministra de Economía de México, Raquel Buenrostro), hablamos el tema y me han pedido 24 horas las autoridades de economía de México para resolver la situación en el sentido que ellos planteaban que esto no es una decisión que tomó el gobierno de México sino que es de un juez federal que de manera particular tomó esa decisión”, indicó el funcionario.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico refirió que independientemente quien tomó la decisión y si fue a iniciativa de comerciantes mexicanos, Honduras, como Estado, exige la intervención del gobierno mexicano.

La protesta también se elevó a nivel de cancillería, y una vez agotadas estas instancias se acudirá a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que es la instancia para denunciar el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio vigente entre México y Centroamérica desde 2011.

La situación es crítica para los camaroneros hondureños, “en este momento tienen 26 contenedores en la frontera, porque ellos entraban por Hidalgo, luego se suponía que tenían chance por Yucatán y los contenedores que han llegado a partir del martes de esta semana están contenidos”.

Cerrato dijo que esperan tener respuesta inmediata, “sino nosotros vamos con el canciller (Enrique Reina) íbamos a viajar a México a nivel de cancillería para que inviten a los ministros de economía para buscar una salida lo más expedita posible”. VC