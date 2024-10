Messi, sobre su retirada: «Cuando sienta que es el momento lo haré sin pensar en la edad»

El Cairo – El futbolista argentino Leo Messi aseguró que no piensa en la edad a la hora de fijar una fecha para su retirada sino en su rendimiento sobre el terreno, dijo en una entrevista con el podcast BigTime de la cadena MBC de Arabia Saudí, país del que es embajador turístico desde hace dos años.

«Yo sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego mal y, cuándo yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentare seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer», dijo el astro argentino durante el programa.

El ocho veces ganador del Balón de Oro dejó claro que la clave de todo está en el rendimiento, pero sin dar detalles de cuándo que colgará las botas: «En el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros», indicó.

Asimismo, dijo que para seguir compitiendo al máximo nivel «siempre uno debe intentar cuidarse, comer bien, descansar, de hacer trabajo preventivo y con los años cada vez más».

«Uno se da cuenta que cada vez es más difícil y que se necesita mas cuidado porque cada vez hay más partidos también, se juegan más seguidos, mucho mas físico también y creo que el descanso es muy importante», reveló el argentino.

En este sentido, se mostró agradecido de «poder conseguirlo todo» a nivel deportivo pero también a nivel personal, mientras que se deshizo en elogios con su familia y amistades.

El actual delantero del Inter Miami de la MLS estadounidense también recordó sus inicios en el fútbol y su llegada al FC Barcelona.

«El Barcelona me trató siempre espectacular y el hecho de estar haciendo lo que me gusta y hacerlo en el Barcelona para mi era impresionante», dijo Messi, que reiteró que su salida del club fue un cambio «difícil» para el que «no estaba preparado».

«Fue todo muy rápido, de un día para otro tuve que rehacer mi vida», aseguró. JS