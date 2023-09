Médicos internos anuncian abandono de salas para mediodía de este jueves 

Tegucigalpa- Para el mediodía de este jueves se vuelven a paralizar los estudiantes de medicina en internado rotatorio, debido al incumplimiento de su salario beca.

Existe una promesa de pago, reconocieron los médicos en internado rotatorio, y siguen las acciones, no obstante, a partir del mediodía abandonaran sus labores en sala, hasta no tener su pago.

Son unos 300 médicos en Tegucigalpa en internado rotatorio, pero hay otros mil médicos en total a nivel nacional que no han recibido su salario desde hace cinco meses.

“Nuestra labor va en bien del paciente, debemos respeto a nuestros pacientes y por ello hemos aguantado cinco meses, sin embargo, ya llegamos a un extremo”, dijo uno de los portavoces del grupo de médicos identificado como doctor Solorzano.

El estudiante de medicina, dejó claro que son respetuosos de las necesidades del paciente y no quieren afectarlos, pero no les queda alternativa, y en ese sentido aseguró que no abandonaran las áreas críticas de los hospitales. LB