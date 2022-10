Médicos conmemoran su día en Honduras en medio del clamor de pagos de sueldos atrasados

Tegucigalpa – Bajo el clamor de pago de sueldos atrasados es como los llamados héroes de la pandemia, los médicos hondureños conmemoran su día en Honduras.

Este jueves 27 de octubre se conmemora el Día del Médico Hondureño y los galenos no pueden celebrar, pues no hay recursos para hacerlo ya que algunos no reciben su salario desde hace 10 meses, así lo ha denunciado el Colegio Médico de Honduras (CMH).

La petición de salarios atrasados es la antesala a una nueva crisis ya que el plazo dado por el gremio para obtener una respuesta ya se venció.

En ese orden, los de bata blanca no celebran hoy sino que intensifican sus acciones de protestas en exigencia del derecho a pago de su salario.

Los llamados héroes de la pandemia a causa de su labor durante los picos de la enfermedad de la COVD-19, lamentan su realidad en el país centroamericano ya que no tiene plazas de trabajo y las que se abrieron en los últimos años fue bajo la modalidad temporal.

Es justamente este sector el que demanda el pago de su salario ya que no aparecen en las planillas respectivas y pese ya haber desarrollado su trabajo el pago no se ha hecho efectivo.

En muchos hospitales públicos del país los profesionales de la salud se han declarado en calamidad doméstica ya que las deudas son insostenibles.

Los galenos han expresado que son humanos y que también deben endeudarse para poder vivir.

Prueba de esa humanidad es el saldo de casi 100 médicos muertos durante dos años de pandemia.

Los galenos también resintieron la enfermedad que no distingue géneros o clases sociales, ellos lo hicieron como soldados en primera línea.

Hoy, solo con un poco más de conocimiento, siguen siendo la primera línea de lucha contra la mortal enfermedad, simultáneamente deben atender el cuadro de enfermedades estacionarias.

Desde la sala de Proceso Digital saludamos a los llamados héroes y ángeles, los médicos hondureños. (RO)