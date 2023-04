Me siento parte de la historia de Proceso Digital

Por Alberto García Marrder

Madrid – Me siento muy honrado que la directora, Marlen Perdomo, me haya pedido una colaboración por los 18 años de este portal, pionero en Honduras de la prensa digital.

Comencé a colaborar con Proceso Digital en sus primeros años desde Miami y ahora lo sigo haciendo desde Madrid, ya como un periodista jubilado, que realmente no se jubila.

Qué duda cabe que me siento parte de la historia de Proceso. He echado cuentas de mis colaboraciones y estimo, por lo bajo, que he publicado más de 500 crónicas o reportajes (siempre con fotos que también suministro) en diez años, por un promedio de casi 50 por doce meses.

Este portal me ha honrado con colocar siempre mis aportaciones en uno de los tres espacios de la portada y el privilegio -inaudito- de ver mi artículo ya montado, antes de su publicación para dar yo mi aprobación final.

Alberto García Marrder.

Mis artículos son de diversos temas: políticos, de interés humano, culturales y hasta de temas frívolos. Nunca he sentido censura, ni cuando me metí contra la cruel dictadura familiar en Nicaragua, del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo.

Muchos años después, he dado a Proceso varias exclusivas, como cuando viaje en el avión que traía al Rey Juan Carlos de España, desde Madrid a Honduras en 1977. Yo venía en ese avión como enviado especial de la Agencia Española de Noticias EFE, con la que he trabajado casi 40 años.

O como cuando entrevisté en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, también para EFE, al presidente norteamericano Ronald Reagan, en 1988.

Y también temas frívolos, cuando me colé como periodista no invitado a la boda civil de Mick Jagger, el cantante rockero de los “Rolling Stones”, en Saint Tropez (Costa Azul francesa) en 1971.

Se casó con la modelo nicaragüense Bianca Pérez yo aparezco detrás de ella en las fotos. Más de 200 periodistas y fotógrafos no pudieron entrar y había más de 40 gorilas de seguridad.

¿Cómo pude entrar? Eso es secreto periodístico.

Me alegro de los avances periodísticos de Proceso Digital.

Los 18 años que cumple Proceso Digital tiene un gran mérito. La historia del periodismo digital relata la mala suerte de muchos nuevos portales que no duran más de dos o tres años.

Es un mercado muy difícil, así como los ingresos por publicidad. Existe la publicidad estatal, pero ya sabemos lo que eso implica. Por eso, es muy valioso y digno aquellos que pueden mantenerse como independientes.

La prensa digital es el futuro del periodismo. Yo vivo en Madrid y nunca compro periódicos de papel. Entro cada mañana a las versiones digitales de EL MUNDO, ABC, EL ESPAÑOL y nunca de EL PAIS, vendido al gobierno socialista-comunista de Pedro Sánchez.

La entrevista de Alberto García Marrder, por parte de la Agencia «EFE», al presidente norteamericano, Ronald Reagan, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en 1985. Aparece también la periodista Anne Leroux, también de «EFE». (White House Photo).

Estoy suscrito a EL MUNDO digital y en Estados Unidos, al diario THE WASHINGTON POST.

En Honduras, los portales digitales tendrán que adoptar la política de suscripciones, aunque sea solo a ciertos artículos exclusivos, como manera para enganchar a los lectores que puedan pagar.

Proceso fue el primer portal en dar cabida a un novedoso e inédito proyecto de prensa: un MANO A MANO PERIODISTICO entre el prestigioso periodista Jacobo Goldstein y yo, con análisis internacionales sobre temas actuales.

Este proyecto bimensual también se publica, en el mismo día, con los periódicos “La Tribuna” de Tegucigalpa y “El País” de San Pedro Sula.

Jacobo y yo fuimos los primeros periodistas hondureños acreditados en la sala de prensa de la Casa Blanca y los primeros también en entrevistar a presidentes norteamericanos.

El a Bill Clinton para la cadena CNN en Español y yo a Ronald Regan, para la Agencia Española de Noticias EFE.

Por cierto, ambos somos octogenarios y seguimos escribiendo con la misma vitalidad que cuando teníamos unos cuarenta. Y, además, pienso que escribimos y seleccionamos nuestros temas mejor. PD