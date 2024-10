“Me siento orgulloso, Dios me usó”, dice conductor de rastra que salvó a migrantes en bus desenfrenado

Tegucigalpa – Luego de viralizarse un suceso vial en El Portillo, Ocotepeque, en el que una rastra salvó a un bus repleto de migrantes, el motorista de la pesada unidad de transporte ofreció sus primeras declaraciones tras el acontecimiento que lo convierten en un héroe nacional.

– En varios espacios de redes sociales, los hondureños piden que las autoridades reconozcan la labor que hizo este ciudadano ejemplar.

Se trata del conductor Elías René Valladares, quien a bordo de una rastra se dirigía para Acajutla, El Salvador, pero en el trayecto ocurrió lo impensado. Se encontró con un bus repleto de migrantes que iba sin frenos. En ese momento, el héroe, uso sus destrezas para colocarse frente a la unidad y detenerla con el freno hasta que el bus logró pararse.

“No tengo palabras para expresar lo que siento al ser una pieza fundamental en este acto que nuestro Señor hizo que yo fuera participe de esto. Me siento muy orgulloso”, expresó.

Narró que cuando iba detrás del autobús, pudo apreciar que la unidad iba echando humo de las llantas, “entonces miré un chancecito para rebasarlo y me le puse a la par para decirle lo que ocurría con sus llantas, pero el motorista me hizo señas que no llevaba frenos”.

Continuó que “lo primero que se me cruza por la mente es ponérmele enfrente y tratar de pegarlo. Lastimosamente se nos atravesó una camioneta, pero Dios sabe por qué lo hizo, ya que ahí era una curva y quien sabe si la cosa hubiera sido peor”.

#VTVsomostodos 🔵🔴 ¡HÉROE! 👏 Conductor de rastra ayuda a detener autobús lleno de migrantes que quedó sin frenos en la carretera de El Portillo, Ocotepeque, occidente de Honduras. 👇



📺 https://t.co/RKwIgyxI0P pic.twitter.com/wXK6QUdfFS — VTV Somos Todos (@VTVSomosTodos) October 18, 2024

Valladares acentuó que cuando llegan a la parte de abajo con mucho más impulso del autobús, entonces el de la camioneta se apartó porque el conductor de la unidad comenzó a pitarle despavoridamente y fue cuando surgió el milagro de poder asistirlo colocándome enfrente y deteniéndolo.

Remató narrando que “no vi a nadie dentro del autobús, la misión mía fue detener aquella unidad sin fijarme a quienes les hacía el favor”.

Luego de haber obrado el milagro, los migrantes se bajaron de la unidad y me dijeron que yo había sido su ángel guardián, “nos salvó de morir”.

Confesó que ha recibido llamadas anónimas de felicitación por la gesta heroica que salvó a decenas de migrantes en tránsito por suelo hondureño.

Dijo ser originario de la comunidad de Los Charcos, Talanga, Francisco Morazán, padre de tres hijos, tiene 46 años, varios trabajando en el rubro de las rastras. Viaja llevando carga por toda Centroamérica y su teléfono es 8848-5135 para quienes quieran comunicarse con él. JS