Mbappé: «Mi próximo club será oficial en cuestión de días»

Madrid – Kylian Mbappe afronta la cuenta atrás como jugador del París Saint Germain antes de emprender una nueva etapa en el fútbol profesional, fuera de Francia, y en un destino aún por anunciar oficialmente y cuyo nombre se hará público en los próximos días.

El campeón del mundo ha echado el cierre a la temporada reconocido por los premiso Globe Soccer como el mejor jugador. En una entrevista con la cadena CNN Sport, el parisino reconoce que su destino se sabrá pronto.

«Es una cuestión de días. En los próximos días será oficial. Ahora solo quiero disfrutar, ser feliz», dijo Mbappe que espera con entusiasmo el nuevo reto que le espera, fuera de su país.

«Voy a dejar mi país por primera vez. Va a ser una experiencia increíble y estoy deseando estar en mi nuevo club. Quiero ganar trofeos… Cuando hablas de fútbol, se trata de ganar trofeos, de estar con nuevos compañeros de equipo», apunta el jugador parisino.

«Ahora, tengo contrato con el PSG … Todo el mundo sabe que termina pronto y vamos a ver qué pasa», señaló Mbappe, de 25 años, que ya había hecho saber que no iba a renovar su contrato con el París Saint Germain.

A pesar de que todos los indicios apuntan al Real Madrid, el astro galo rechaza todavía desvelar su destino. El club español lleva años detrás del jugador que descartó varias veces ofertas de la entidad madrileña para formar parte del plantel de su ciudad. En el París saint Germain ha estado siete temporada.

Hace dos cursos estuvo a punto de acceder al interés del Real Madrid. Pero renovó con el PSG. «Era algo más que quedarme en el PSG. Era el Mundial de Qatar. Fueron muchas cosas alrededor de estas cosas. Fue una gran decisión, difícil… pero no me arrepiento de nada», dijo Mbappé.

«En una carrera tienes que tomar decisiones difíciles y es lo que hice, pero me convertí en el máximo goleador de todos los tiempos con el PSG. Sólo quiero recordar las mejores cosas… No fue una situación fácil y no deseo que nadie viva eso», agregó el capitán del campeón francés.

Mbappe verá la final de la Liga de Campeones que enfrentará al Borussia Dortmund, el equipo que eliminó al PSG, y al Real Madrid. El astro de Francia no quiere mostrar predisposición por ninguno de los aspirantes.

«No; veré la final como todo el mundo; Cuando te gusta el fútbol, ves todos los partidos. Yo veo todos los partidos cuando puedo… en Francia, Inglaterra, España, Alemania, Italia. Todas las ligas. Así que, por supuesto, voy a ver la Liga de Campeones», dijo de un torneo que pretende ganar alguna vez y que tuvo cerca hace cuatro años, en el 2020 cuando alcanzó la final pero fue superado por el Bayern Múnich.

«Estuvimos cerca unas cuantas veces… Forma parte del juego. Ahora, estoy en la posición que sólo quiero tener buenas sensaciones, buenos recuerdos sobre mi recorrido en París y todo lo que pasó en este club y no se olvide de los pequeños detalles», dijo Mbappé que se mostró agradecido con la entidad parisina.

«Si soy el jugador que soy ahora… tengo que agradecérselo al PSG. Cuando llegué allí, a los 18 años, no era más que un joven que quería ser alguien en el fútbol mundial», recordó. «Estuve un año en Mónaco. Por supuesto, fue genial. Ganamos la liga y llegamos a semifinales de la Liga de Campeones, pero no hice nada importante en el mundo del fútbol».

«El PSG era una oportunidad increíble. Soy francés, soy de París, así que fue algo especial. Siete años… Eso es mucho en una carrera, más aún en el fútbol moderno… Para mí fue una sensación especial formar parte de este club», indicó Mbappe.

«Tengo muchas cosas que aportar al fútbol. He hecho muchas cosas, pero todavía soy joven y quiero hacer más. Quiero poner mi nombre en la historia del fútbol. Sólo miro lo que tengo en el futuro y quiero mejorar realmente mi juego, ser mejor jugador cada año y ser el jugador que quiero ser», subrayó el jugador francés. JS