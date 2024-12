Mala Rodríguez: “Nunca en mi vida he querido recordar y ahora he hecho memoria”

Barcelona.- Cuando fans y periodistas preguntaban a la cantante Mala Rodríguez si ‘Un mundo raro’, un disco nacido de la memoria latente de la artista, estaría en formato físico, la rapera asentía: “¿Cómo no va a estarlo?”.



Sin embargo, esta afirmación encerraba un juego de palabras; el ‘formato físico’ consiste en una actuación exclusiva y privada para el mejor postor que gane una subasta que comienza el lunes 27 de mayo y terminará el viernes 28 de junio.



Así es como Mala Rodríguez (Jerez de la Frontera, 1979) pretende hacer que su nuevo trabajo “se entienda como una obra de arte”, tal y como ha confesado a EFE en una entrevista celebrada en Villa del Arte, galería de Barcelona que se encargará de subastar a lo largo del mes de junio el concierto privado.

Una artista visceral

“Va a ser algo excepcional porque no se ha hecho nunca antes en la historia y me parece muy bonito el poder encontrarme con alguien que se quiera dar este gustazo”, confiesa la rapera, quien también explica que la idea surgió a raíz de la desconexión entre artistas y público que provocó la pandemia.



“Cuando estoy cantando una canción es porque yo he vivido eso, es porque yo siento cada palabra que sale de mi boca y es porque estoy liberándome de muchas cosas al cantarlas y al hacer las canciones”, asegura Rodríguez, que encuentra en esas vivencias el punto de fusión entre la escritura y la actuación.



La visceralidad de la artista se halla en canciones como ‘Brava’ o ‘Ángel’, temas que asegura que conforman un trabajo que representa su “tiempo en la vida, el latido del mundo, mi latido”, una etapa que Mala admite que ha sido de crisis “muy gorda”, algo que ella no esperaba tener que vivir.

Un disco salido de echar la mirada atrás

“Nunca he querido recordar en mi vida y ahora he hecho memoria. La vida me ha puesto en esa situación de tener que echar atrás la mirada y de ahí ha salido un disco que explica un viaje interior, pero también exterior”, añade la rapera sobre la gestación de ‘Un mundo raro’, que es también el título de la canción que abre el álbum.



Bajo ese concepto de ‘mundo raro’ y a partir de temas como ‘¿Quién eres tú?’, ‘Ya nos conocemos’ o ‘Valor’, repletos de letras afiladas que escarban en la memoria de la artista, Mala relata “muchos fragmentos vividos, que forman un viaje y llegan a un puerto”, lo que ha activado un “proceso liberador” para la jerezana.



“Yo sentía que era un acto de liberación. El disco habla de una mujer en conflicto y que se libera a través de las armas”, dice Mala, en lo que no es solo una metáfora lírica: la portada del disco muestra a la artista recién salida de la ducha, sobre una cama, acariciando un AK-47.

“Estoy limpia, pero voy a tomar una decisión, voy a tomar las armas”, cuenta Rodríguez sobre la portada, quien apostilla que tras el disco hay “mucha simbología”, tanto de su vida personal como artística.

En cuanto a lo musical, ‘Un mundo raro’ tiene mucha “variedad atmosférica”, ya que “suena a trap, pero de repente hay una cosa que parece más tribal o algo que se parece a una obertura de una ópera”, señala Mala, que aun así se ciñe a la etiqueta de rap: “es música urbana, contemporánea, porque lo que manda ahí son las letras”.

La idea de lo ‘raro’, tan presente a lo largo de los trece temas que componen el disco, no se circunscribe solo a la parte lírica o musical, sino que la artista le da un giro más con la subasta de la actuación privada.

“Me encanta que me dé cosa encerrarme con un desconocido, me encantan las cosas raras”, confiesa la artista cuando se plantean todas las posibilidades que le abre el concierto privado.

“Lo vivo desde fuera, me miro y no quiero dejar nunca de ser una observadora de lo que sucede. Yo soy la artista y la musa. Quiero ser todo, quiero poder verme en todos estos distintos planos”, sentencia Mala sobre el espectáculo que dará en la suite presidencial del hotel Mandarín Oriental y cuyos beneficios destinará a la ONG Save the Children.