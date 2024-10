Magistrados de sala Constitucional desconocen a Vallecillo, acuerdan conocer expedientes y esperan un pleno

Tegucigalpa – La magistrada Isbela Bustillo dijo que no hubo ningún pleno de la Sala de lo Constitucional ya que no tienen presidente porque no se legitimó al magistrado Wagner Vallecillo, y no aceptan la imposición de la magistrada presidenta Rebeca Ráquel Obando.

Dijo que se realizó una reunión de los cinco magistrados donde oportunamente se dará a conocer el comunicado firmado por los cinco donde están dispuestos a sacar toda la mora de expedientes pendientes para apoyar a la ciudadanía.

Sostuvo que están esperando la convocatoria de reunión del pleno de magistrados donde se resolverá el asunto de la precedencia de la sala.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

“El único acuerdo que hay es que se vayan evacuando los expedientes que hay, pero siempre esperando la convocatoria de la reanudación de la sesión del pleno que quedó inconclusa y que la tiene que hacer la presidenta del Poder Judicial”, indicó.

Reiteró que hoy se dio una reunión de cinco magistrados para analizar los expedientes pendientes que requieren resolución.

Aseguró que la coordinación de la Sala sigue acéfala “ya que no hay ninguna voz cantante, los cinco llevaron la sesión”. IR