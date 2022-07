Luis Redondo se vio envuelto por el poder que ejerce Libre, justifica Nasralla

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se vio envuelto por el poder que ejerce el Partido Libertad y Refundación (Libre), declaró este martes el designado presidencial, Salvador Nasralla.

El también fundador del Partido Salvador de Honduras (PSH), mencionó que Libre tiene la capacidad mediante su directivo principal de envolver a una persona, decirle cosas, y no cumplir con los acuerdos.

“Es probable que Luis Redondo, que es una buena persona a pesar de la mala decisión que tomó ayer, es un buen hombre y no un delincuente, ha sido envuelto por el poder que ejerce el Partido Libre y que lo debería compartir con nosotros”, manifestó.

Luis Redondo debe “ir tropezando con piedras en el camino, quizás de la misma manera que yo”, se refirió Nasralla para que el titular del Poder Legislativo se dé cuenta del error que cometió en la aprobación de la Ley de la Junta Nominadora.

Consultado si Luis Redondo está fuera del PSH, el designado presidencial respondió que el jefe del legislativo no participó en la creación de esta institución política y fue invitado por él.

“Él no tiene ningún cargo de directivo, no ha estado en la formación, no recogió firmas, a diferencia con el PAC, en la que él fue factor fundamental para su creación”, recordó.

Estar o no, da lo mismo, debe tener muchas ofertas para ir a otro partido, insinuó Nasralla.

El designado presidencial anheló que este hecho no implique que Luis Redondo no le dé la palabra a la bancada del PSH en las sesiones legislativas como una forma de venganza.

Asimismo, rechazó que la actuación de Luis Redondo en la última sesión del Congreso Nacional sea una traición contra su persona.

“Yo no me siento traicionado, se sentirá traicionado el pueblo porque nosotros somos representantes del pueblo, a título personal no, yo platico con él, con Mel, con Xiomara”, puntualizó.

Avizoró que este Congreso Nacional le costará conseguir los 86 votos para aprobar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), y aseguró que habrá dinero para pagar los votos. JS