Luis de la Fuente: «Si no somos España, no vamos a tener opciones de ganar»

Berlín – Luis de la Fuente, seleccionador español, insistió este sábado en la identidad de su equipo para abordar la final de la Eurocopa de este domingo contra Inglaterra y advirtió de que no hay ningún favorito, porque todo se decidirá «por auténticos detalles», pero recalcó su convicción en el equipo, en «un momento excepcional» y ante una «oportunidad histórica» contra un rival «con un potencial fantástico».

«Si nosotros no somos España, no vamos a tener opciones de ganar. Nos centramos en ser mejores, en trabajar mejor de lo que lo hemos hecho todavía. Que se puede mejorar. Tenemos que ser reconocidos y reconocibles por nuestras fortalezas. Lejos de lo que ofrezca el rival, que tiene muchas cualidades, vamos a tratar de imponer las nuestras. Siendo nosotros creo que tenemos posibilidades ganar», expresó.

«Estamos convencidos de que si estamos aquí y cómo se ha desarrollado toda la Eurocopa es porque hemos sido fieles a nuestro estilo y a nuestra idea. Y vamos a seguir siendo fieles», insistió después a lo largo de la rueda de prensa en el estadio Olímpico de Berlín, escenario del encuentro de este domingo por el título.

«Es una final. Muy difícil. Los dos somos grandísimas selecciones. Las mejores. Por eso estamos en la final. Desde luego, será un partido muy equilibrado. Estos partidos se deciden por auténticos detalles. No cometamos errores. El que menos errores cometa tiene más posibilidades de ganar. Estamos muy centrados. El equipo está en el mejor momento, recuperados de todos los inconvenientes que hemos tenido. Estamos en un momento excepcional para afrontar una rival», remarcó.

«Aquí no hay futuro. El futuro es pensar en llegar bien a la final, estar en buena disposición para pelear y estoy orgulloso de ver este proceso que hemos seguido para llegar aquí. Hay presente y un grandísimo futuro y, sobre todo, ver un país entregado con esta selección, independientemente del resultado que se dé este domingo. Eso es algo maravilloso», dijo.

No cree que España sea favorita: «Seguimos tranquilos, no hemos perdido nunca la perspectiva. Sabemos los análisis que se pueden hacer al margen de nosotros, pero sabemos que no hay favorito. Está muy equilibrado, igual que en estas eliminatorias. El favorito lo dejamos para las casas de apuestas. Sabemos que si no estamos por encima del nivel de los últimos partidos, pues no vamos a tener posibilidad de ganar».

«Lo que sucede es que yo viendo al equipo sé que todo esto lo tenemos y lo vamos a dar. Dentro del respeto al rival, con el máximo convencimiento», recalcó el técnico, que apuntó que su equipo está «preparado por pelear y ganar» la final, aunque insistió en el reconocimiento que se debe al equipo, por más que no sea campeón este domingo.

«La memoria es bastante frágil y desagradecida con los deportistas que juegan una final. Es lógico que se recuerde al que gana, pero en los competidores no te olvidan nunca. Por eso, el orgullo de estar en una final y valorar cómo se ha conseguido. Claro que tenemos que competir para ganar. Que no quepa ninguna duda, pero luego a veces sé es muy injusto con el que no lo hace. De eso quiero escapar y huir. Sólo gana uno», advirtió.

«Que disfruten de este momento»

«Desde la tranquilidad y la calma está la posibilidad de ganar una Eurocopa. Tiene que dar una alegría de disfrutar de algo que va a ser un recuerdo para toda la vida, independientemente de lo que pase luego. Que disfruten de este momento, que se lo han ganado. Tienen una oportunidad histórica de hacer algo y poner a España en lo más alto del escalafón de ganadores de esta competición», anunció.

También habló de qué le pedirá a sus jugadores antes de la final. «Realmente, me ruborizo a veces de tanto pedirles. Este domingo es el día que menos les voy a pedir. Lo dan todo, son un ejemplo. Les veo las caras, con el espíritu que tienen y simplemente les diré que disfruten de algo que se han ganado a base de muchísimo trabajo, de mucha dedicación, concentración y momentos difíciles. Que lo disfruten. Eso les voy a decir», avanzó.

Con su once definido («tenemos una idea del equipo y los que salgan va a ser los que creemos que son los mejores para este partido», valoró en ese sentido), con el recuerdo y el reconocimiento para Pedri González y Ayoze Pérez, bajas por lesión para el duelo de este domingo, Luis de la Fuente no quiso comparar este equipo con generaciones históricas de la selección española.

«No me atrevería a decir tanto, porque estamos hablando de selecciones míticas de la historia del fútbol español. Queremos empezar a hacer historia. Ya hemos hecho una parte importante en el desarrollo y el proceso de esta Eurocopa. Son jugadores que tienen una alegría y una madurez impropia para personas tan jóvenes, pero saben qué nos jugamos. Y luego están muy bien acompañados con jugadores más expertos», repasó.

Enfrente, está Inglaterra: «Es un partido igualadísimo. Sabemos que tiene un potencial futbolístico fantástico, con grandes individualidades y trabajo en conjunto. Y puede aparecer este domingo y dar la mejor versión de lo que pensamos que puede dar, que para mí es un nivel superior. A un partido incluso siendo mucho peor, se puede ganar», apuntó. EFE