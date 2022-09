Lucha contra la corrupción debe seguir: exviceministro acusado de falsificar documentos en Honduras

Tegucigalpa – El doctor Nery Cerrato, dijo que es inocente y que lo demostrará, que sus principios y valores siguen incólume, al tiempo que espera que se continúe luchando contra la corrupción y la impunidad en Honduras.

“Hemos estado ante una jueza justa que ha valorado que he sido un servidor público que ha trabajado por el bien del país”, manifestó el profesional de la medicina quien ayer (martes) fue capturado para responder por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos.

Explicó que entre las funciones de su competencia le tocó conformar un Comité Técnico y Científico apoyando al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en la toma de decisiones en la epidemia del dengue y la pandemia del Covid-19.

“Mis padres me enseñaron el poder de la decencia. Ese principio se mantiene incólume o sin mancha. Jamás he falsificado documentos públicos o puesto en entredicho mi trabajo tesonero en favor del pueblo hondureño”, subrayó en declaraciones a una cadena radial.

Sostuvo que desde su cargo como subsecretario de Salud, se dedicó a hacer amplios esfuerzos para contener la epidemia del dengue, además, se tuvo que crear unidades de atención a pacientes en 24 ciudades del país como recomendaciones del Comité Técnico Científico.

“Asusta muchísimo estar en Juzgado Anticorrupción, sobre todo, cuando en mi trayectoria de vida, fui tres veces presidentes de los alcaldes y representé a mi país a nivel nacional e internacional”, externó el exfuncionario.

Pidió a los hondureños luchar contra la corrupción, ser objetivo y saber apuntar al blanco correspondiente "a todos los que me conocen les dijo, que jamás he manchado mi apellido y he trabajado para bien. Sueño con una Honduras que tenga progreso, justicia y lo seguiré haciendo desde mi profesión o en cualquier parte que me toque", concluyó.