Los que llegaron al poder le están dando la espalda al pueblo, dice presidenta del Colegio Médico de Honduras

Tegucigalpa – Helga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), manifestó que quienes llegaron al poder ahora le están dando la espalda al pueblo, ya que es lamentable que las autoridades, en este caso de la Secretaría de Salud, adeuden hasta seis meses de salario a los trabajadores sanitarios “hay mala intención en todo esto”, externó.

Inicialmente señaló que hace meses los trabajadores sanitarios están haciendo plantones, asambleas informativas, han enviado notas y se han manifestado ante los medios de comunicación con la intención que las autoridades reaccionen ante sus demandas pero todo ha sido en vano porque no hay respuestas, en esto tampoco se le puede quitar responsabilidad a la Secretaría de Finanzas.

“No es posible con que ahora nos salgan diciendo –añade la doctora Codina-, que no se les ha pagado a los trabajadores de la salud porque no les han llegado las planillas y la pregunta es ¿Por qué no las ha realizado la Secretaría de Salud? “Con eso lo único que están haciendo, es ignorando las necesidades del pueblo, al agredir al gremio sanitario, pues también lo están haciendo a todos los hondureños”.

La titular del Colegio Médico de Honduras, señaló en Radio América que la falta de medicamentos en los centros hospitalarios es una muestra que “han llegado al poder y están dando la espalda al pueblo, al ministro de Salud, (José Manuel Matheu) ya no existen palabras, notas, respuestas o asesorías legales que le puedan llegar, porque han pasado seis meses y simplemente ha ignorado todo”.

En ese sentido, externó que el único camino que le queda a los trabajadores es la protesta porque de lo contrario no hay oportunidades para dialogar con las autoridades y respecto a la compra de medicinas “estaremos vigilantes, qué digna va ser la salud si no se están dando los medicamentos y ni siquiera se está brindado adecuadamente los diagnósticos y los tratamientos”.

“Consideramos que ya deben tomarse las medidas, no seguir esperando, para darle una mejor atención a la población hondureña”, finalizó diciendo la doctora Codina respecto al repunte de los contagios de COVID que ya muestra señales preocupantes en los centros hospitalarios donde han incrementado las atenciones no solo por el coronavirus, sino también por el dengue y otras padecimientos. JP