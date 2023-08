Los que destruyeron al país se juntan, no podemos subestimar sus propósitos: Ministro Salgado

Tegucigalpa – El ministro de Planificación, Ricardo Salgado, señaló que no se puede subestimar la reunión que sostendrá este miércoles el designado presidencial Salvador Nasralla con el Partido Nacional, Partido Liberal y el líder del Partido Alianza Patriótica de Honduras (APH), Romeo Vásquez.

Mediante su cuenta de Twitter, publicó que el gobierno debe enfocarse en aportar certeza a la población, refundar la salud y educación y seguir dándole confianza a la población.

“Los que destruyeron el país se juntan hoy; no podemos subestimar sus propósitos. Nosotros no podemos solo enfocarnos en darle confianza a ‘la inversión’; es crítico aportarle certezas a nuestro pueblo. Refundar la salud y la educación es crucial, en eso debemos enfocar esfuerzos”, posteó.

Salgado indicó que no basta en satisfacer a la población con buenas intenciones, sino que ese futuro debe ser para las mayorías.

Si no logramos cambios en la raíz de la miseria, surgirán muchas figuras “outsiders” como el político argentino Javier Milei que tendrán la intención de destruir Honduras.

“Recordemos que no basta con buenas intenciones, el futuro debemos planificarlo, y ese futuro debe ser para las mayorías. Si no logramos cambios en la raíz, en el cambio a la miseria, no nos debería sorprender que salgan muchos Milei, que terminarán de destruir el país”, publicó.

Por otro lado, el ministro de Planificación consideró un cambio de rumbo en el país, pero no vía espectáculos particulares ni promocionar figuras.

El funcionario aceptó que el país ha avanzado, pero que se debe hacer mucho más, mediante una planificación indicando ningún país puede salir adelante en el caos.

“Es necesario entender que debemos cambiar de rumbo, pero eso no se logra haciendo espectáculos particulares, ni promocionando figuras. Hemos avanzado, pero tenemos que hacer mucho más. Planificar no es lujo, ningún país como el nuestro puede salir adelante en el caos del mercado”, finalizó. AG