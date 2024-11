Los colores y diversas texturas marcarán el otoño y el verano de 2025 en la moda del Norte

Santander.- Colores blancos y negros junto al rosa fucsia, los amarillos y los rojos, con grafitis o inspiraciones en Gaudí, sobre diferentes texturas de tejidos, conforman las colecciones de este otoño y el verano de 2025 que quince firmas españolas han mostrado en Santander en la pasarela Moda Norte.

Durante dos días, diseñadores de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Madrid han participado en los desfiles de la cuarta edición de esta pasarela, que se ha celebrado en el Hotel Real de Santander y que ha contado como invitadas especiales como Ágatha Ruiz de la Prada y Mercedes de Miguel.

La solidaridad ha tenido su hueco en esta edición con el desfile benéfico de Ruiz de la Prada, cuya recaudación se destina a la asociación Nuevo Futuro, con la que la diseñadora colabora desde hace unos años.

Esencia y estilo propio muy marcado

La cántabra Trinidad Castillo ha sido la encargada de abrir la cuarta edición de este evento de moda para presentar su colección otoño-invierno que “respira su esencia”, con el binomio del blanco y el negro, que ha contado con notas de color que ha aportado el artista asturiano Juan Díaz a través de grafitis.

“Hay vestidos más sofisticados y elegantes y también hay un poco más de punto divertido y gamberro que da la pintura del grafiti, más street, un contraste muy bonito de algo que te puedes poner con un tacón pero también con unas playeras”, ha explicado a EFE esta diseñadora.

En esta edición también ha estado la madrileña Rocío González, quien ha presentado sus creaciones ‘handmade in Spain’ de ropa, calzado y complementos para la firma ‘Frambuã’, que promueve el diseño artesanal y la producción nacional, una tendencia en alza que quedó patente con la chaqueta austríaca de la marca que ha llevado en un acto oficial la reina Letizia.

La colección de primavera-verano para 2025 que ha presentado Rocío González anima a la gente a ver las mezclas de texturas y colores “muy potentes” como los tonos fucsias o los blancos que tanto se llevan en verano.

“No me inspiro en un viaje a Italia sino en el día a día, voy a una feria y me enamora la tela, entonces con esa tela ya me imagino el traje que quiero hacer”, cuenta EFE la diseñadora madrileña, que solo ha presentado en el desfile sus diseños textiles.Un guiño a Gaudí y un concepto en cada prenda

Un guiño a Gaudí

Cantia Design quiere conseguir que con sus looks que la gente no sienta una uniformidad, porque con su marca “la creatividad está por encima de todo y permite dar rienda suelta a la imaginación”, como las máscaras con forma de zorro hechas a mano que han llevado sus modelos en la pasarela Moda Norte.

Y con la marca Not your mami, la diseñadora Patricia Martín ha presentado la colección cápsula primavera-verano “Guiño a Gaudí”, con símbolos propios del artista como los girasoles, el “dragón” del Park Güell o sus cuadros, así como colores de obras del arquitecto catalán como la Casa Vicens.

Tampoco ha faltado en la Moda Norte la diseñadora y empresaria Mercedes de Miguel, cuya trayectoria de más de treinta años en el mundo de la moda la convierten en uno de los máximos exponentes del diseño “made in Bizkaia”, que ha clausurado la cuarta edición de esta pasarela.