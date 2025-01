Lions, Vikings, Eagles, Chiefs y Cowboys, lideran listas de llamados al Pro Bowl 2025

Redacción Deportes – Los Detroit Lions, con siete jugadores; Minnesota Vikings y Philadelphia Eagles, con seis cada uno, y los campeones Kansas City Chiefs y Dallas Cowboys, con cinco, son los equipos que este jueves fueron anunciados con más seleccionados para el Pro Bowl 2025, el Juego de Estrellas de la NFL.

Los ‘Pro Bowl Games 2025’ se realizarán en Orlando, Florida, el domingo 2 de febrero, fin de semana previo al Super Bowl LIX, que dará fin a la temporada 2024 de la NFL.

El ‘Pro Bowl’ se realiza de manera ininterrumpida desde 1951, antes de la era del Super Bowl que empezó en 1967.

Para esta edición, de los 32 equipos de la liga, cuatro no aportan ningún elemento al juego de Estrellas: New York Jets, New Orleans Saints, Miami Dolphins y Tennessee Titans.

Los quarterbacks de la Conferencia Americana (AFC) seleccionados son Josh Allen, de Bills, Joe Burrow, Bengals, y Lamar Jackson, Ravens. Patrick Mahomes, de los monarcas Chiefs, no aparece por segunda ocasión en sus ocho años de carrera.

Los pasadores de Conferencia Nacional (NFC) son el novato Jayden Daniels, Commanders; Sam Darnold, Vikings, y Jared Goff, Lions.

Completan la lista de AFC los corredores Derrick Henry, Ravens; Joe Mixon, Texans; y Jonathan Taylor, Colts; el corredor de poder Patrick Ricard, Ravens; y los receptores Ja’Marr Chase, Bengals; Jerry Jeudy, Browns; Nico Collins, Texans; y Zay Flowers, Ravens.

Brock Bowers, Raiders, y Travis Kelce, Chiefs, son los alas cerradas; los tackles Dion Dawkins, Bills; Laremy Tunsil, Texans; y Rashawn Slater, Chargers; Quenton Nelson, Colts; Joe Thuney y Trey Smith, de Chiefs. Guardias; y Creed Humphrey, Chiefs, y Tyler Linderbaum, Ravens, son los centros.

En la defensiva aparecen Myles Garrett, Browns; Trey Hendrickson, Bengals; Maxx Crosby, Raiders; Cameron Heyward, Steelers; Chris Jones, Chiefs; Nnamdi Madubuike, Ravens. Los apoyadores: Nik Bonitto; Broncos; T.J. Watt, Steelers; Khalil Mack, Chargers; Roquan Smith, Ravens; y Zaire Franklin, Colts.

Defensivos profundos: Derek Stingley, Texans; Patrick Surtain, Broncos; Marlon Humphrey, Ravens; Denzel Ward, Browns; Minkah Fitzpatrick, Steelers; Kyle Hamilton, Ravens; y Derwin James, Chargers.

En equipos especiales el pateador es Chris Boswell, Steelers.

La lista de la NFC la completan los corredores Saquon Barkley, Eagles; Jahmyr Gibbs, Lions; Josh Jacobs, Packers; y Kyle Juszczyk, 49ers. Los Receptores Justin Jefferson, Vikings; Amon-Ra St. Brown, Lions; CeeDee Lamb, Cowboys; y Terry McLaurin, Commanders.

George Kittle, 49ers y Trey McBride, Cardinals son los alas cerradas. Los tackles: Lane Johnson, Eagles; Penei Sewell, Lions; y Tristan Wirfs, Bucs. Guardias: Landon Dickerson, Eagles; Tyler Smith, Cowboys; y Chris Lindstrom, Falcons. Frank Ragnow, Lions, y Cam Jurgens, Eagles, son los centros.

En la defensiva aparecen Nick Bosa, 49ers; Micah Parsons, Cowboys; Rashan Gary, Packers; Jalen Carter, Eagles; Dexter Lawrence, Giants; y Vita Vea, Bucs. Como apoyadores Jonathan Greenard y Andrew Van Ginkel, Vikings; Jared Verse, Rams, Fred Warner, 49ers; y Zack Baun, Eagles.

Los defensivos profundos son Jaylen Johnson, Bears; Byron Murphy, Vikings; Jaycee Horn,Panthers; Devon Witherspoon, Seahawks; Xavier McKinney, Packers; Budda Baker, Cardinals; Brian Branch, Lions.En equipos especiales el pateador es Brandon Aubrey, Cowboys. EFE