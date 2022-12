«Libre solo vende pajas», dice Zambrano, su similar Fuentes responde «quería un show y está fuera de orden»

Tegucigalpa – El Congreso Nacional (CN) fue escenario nuevamente de insultos, empujones y hasta golpes entre los diputados del oficialista Libertad y Refundación (Libre) y el opositor Partido Nacional (PN), el origen del conflicto recae en la presentación de un proyecto de decreto presentado por el jefe de la bancada nacionalista Tomás Zambrano quien solicitó incrementar a 5 mil millones de lempiras el presupuesto al magisterio.

El legislador por el departamento de Valle presentó su iniciativa justamente cuando en la Cámara Legislativa se discutía la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, situación que generó la molestia del parlamentario oficialista de Yoro, Bartolo Fuentes, quien fue el que presentó la moción “eso no se puede, no hay cabida, lo que ha hecho Tomás Zambrano es una estupidez”, dijo.

“Dejemos de jugar con la dignidad de los maestros, que tienen ganado su aumento por que lucha por ello en las aulas, está fácil esto aprobemos, vamos a presentar una moción de orden para que se discuta, dictamine y apruebe ahora mismo, la ley orgánica en su artículo 67 lo establece, a los maestros, estos de Libre les está dando pajas, veamos entonces a ver si es cierto que quieren beneficiar al magisterio”, expuso.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, respondió a Zambrano a quien le dijo puntualmente “usted estuvo en su momento aquí dirigiendo este Poder del Estado y bien sabe que no podemos presentar una moción de orden en ese sentido; lo que presentó no procede en este momento, en vista que estamos en la discusión y aprobación de otra ley”.

Posteriormente el diputado Bartolo Fuentes, se dirigió al lugar donde estaba la junta directiva del Congreso, donde un legislador nacionalista dejó el documento presentado por Zambrano; para romperlo, lo que ocasionó la molestia y reclamo de la oposición política, fue entonces donde se armó el berrinche en el parlamento.

“Zambrano sabe que estaba haciendo una estupidez porque no cabe dentro de las normas parlamentarias, estamos con otro asunto, lo que quería hacer era un show y lo lograron, porque interrumpieron la aprobación de esta ley que es importante y que ellos en el Congreso anterior dejaron engavetada, pareciera que no quieren que se apruebe, yo tomé el documento y rompí porque no procede, está fuera de orden”, concluyó. JP