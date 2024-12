Libre no contemplaba construir hospitales, fui yo quien lo propuso y la presidenta apoyó mis locuras: Matheu

Tegucigalpa – El diputado y exministro de Salud, José Manuel Matheu dijo que el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre) no contemplaba la construcción de hospitales en su plan de campaña, fue él quien lo propuso y la presidenta Xiomara Castro apoyó sus locuras.

– Avizoró que el 2025 comenzará con desabastecimiento de medicamentos en los hospitales de la red pública porque no se hicieron las licitaciones este año.

“Se logró convencer a doña Xiomara que me apoyara en esa locura. Cuando vine aquí un 23 de febrero de 2022 no me creían que podrían hacer tres o cuatro hospitales, y luego al ver las necesidades en el país, lo fuimos incrementando y lo llevamos hasta nueve”, explicó.

Enfatizó que “ellos ahora lo agarran como tema de campaña, que son ellos, realmente no son ellos, en su plan de gobierno y lo puede ver cualquiera no hay un solo hospital ofrecido, su plan de gobierno dice que iban a hacer el Centro Cívico Gubernamental como hospital renal o de cáncer, lo cual era ridículo. Yo fui el que llegué a decir vamos a hacer este tipo de cosas y doña Xiomara me iba apoyando mis locuras”.

Estimó que muy probablemente la presidenta Castro podrá inaugurar los nosocomios de Salamá y Ocotepeque que tienen 36 camas, es complicado que se ponga en marcha el de Santa Bárbara, se podrá echar andar el de Copán porque quedó empezado en su gestión.

Matheu mencionó que no se han iniciado los de Choluteca, Tocoa, San Pedro Sula y Tegucigalpa.

“Lo importante no es quien pone la placa. Nosotros ya en el gobierno de Carlos Flores dejamos en construcción el de Tela y Danlí, y los inauguró (Ricardo) Maduro, Dios sabe lo que cada quien hace”, manifestó.

El congresista Matheu confió que se logrará culminar la construcción de los hospitales porque ya están los fondos y los diseños que dejó su administración en la Secretaría de Salud.

Cuestionó que se haya retrasado el búnker del Hospital San Felipe que debió concluir en siete meses, igualmente no se ha culminado el área de medicina nuclear. JS