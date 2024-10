Manipulación a Ley Tributaria agrega incertidumbre e inestabilidad económica

Tegucigalpa – El Proyecto de decreto denominado Ley de Justicia Tributaria que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que no concita el apoyo de las bancadas para su aprobación contiene una gran cantidad de mentiras y muy pocas verdades.

– Hasta el titular de la FFAA, un ente apolítico y no deliberante, abogó a la clase política para que se aprueba la Ley Tributaria, un hecho sin precedentes y que ha generado una ola de críticas al jefe castrense.

– Se busca corregir una serie de anomalías y ordenar las exoneraciones porque en Honduras es donde hay más privilegios fiscales, dice el diputado Noé Pino que asegura no se gravarán las remesas como muchos cuestionan.

– La eliminación de las exoneraciones encarecerá los productos de la canasta básica y servicios como la energía, igualmente se perderán miles de empleos por el cierre de empresas, alega la iniciativa privada.

La norma se leyó en primer debate la noche del martes en la Cámara Legislativa en medio de los pitos de la oposición que la rechazan porque -según ellos- encarecerá los productos de la canasta básica y algunos servicios como la energía, igualmente provocará la pérdida de empleos e impondrá nuevos tributos para ciertos gremios sociales exonerados.

La controvertida norma ha enfrentado a los sectores sociales, empresarios y la clase política oficialista, ésta última arguye que las exoneraciones vigentes en el país rondan los 66 mil millones de lempiras al año y que las 10 familias más poderosas se sirven de este beneficio.

Varias voces oficialistas como la del diputado Juan Barahona se han atrevido a mencionar que la aprobación de la Ley Tributaria se trata de una lucha de clases, al clásico estilo marxista del siglo pasado. Incluso, el jefe del Legislativo, Luis Redondo, advirtió al pleno que si no se aprueba en ese poder del Estado, la misma se someterá en plebiscito y referéndum.

Hugo Noé Pino, proyectista de la Ley Tributaria.

El presidente de la comisión de dictamen de la Ley Tributaria, Hugo Noé Pino, arguyó que la norma pretende regular los abusos en las exoneraciones y ordenar los regímenes, además aseguró que no se contemplan nuevos tributos.

“Un elemento importante de la ley es que busca darle a la autoridad tributaria mayor poder para evitar la evasión fiscal, y esto tiene que ver con la renta territorial, renta mundial y el beneficiario final para conocer quiénes son los que tienen que tributar en las empresas”, explicó.

Sin embargo, no han faltado voces de alerta como la de la diputada Fátima Mena, quien denunció que la ley podría ser aprobada con la mitad más uno de los presentes, ya que es el «modo operandis» que ha estado utilizando el oficialismo.

La Ley de Tributaria, que ha sido uno de los principales temas en el discurso oficialista, no ha logrado concitar el apoyo de las diferentes bancadas representadas en el Parlamento. Incluso, el fin de semana el jefe de las FFAA, general Roseevelt Hernández, pidió a la clase política que apruebe esta normativa tributaria y acusó a la oligarquía de atentar contra la democracia.

Yavhé Sabillón, diputado del PL.

No se puede aprobar la ley como la mandó el Ejecutivo

El diputado del Partido Liberal, Yavhé Sabillón dijo a Proceso Digital que es urgente la aprobación de una Ley Tributaria, pero no la que planteó íntegramente el Poder Ejecutivo.

Dijo que los votos para la aprobación de la Ley Tributaria no están, por una sencilla razón porque apenas se conoció la noche del martes cuando se leyó el borrador en primer debate, es decir que hasta ese momento desconocían las modificaciones hechas al proyecto enviado por el Ejecutivo.

Analizó que el Partido Liberal propuso la Ley de Equidad Tributaria, que contiene aspectos importantes para mejorar la recaudación de impuestos en el país.

“Todos estamos de acuerdo que los que ganan más paguen más, que los millonarios de este país no saquen los capitales y la riqueza que generan en Honduras a paraísos fiscales con la mala intención de no pagar impuestos. Estamos claros que ha habido abusos en las prebendas que el Estado de Honduras les ha dado a algunos empresarios bajo ciertos regímenes”, manifestó.

Citó que la Ley de Justicia Tributaria que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional contiene aspectos perjudiciales que agravarían la vida de los hondureños y que impactarían en la generación de empleos.

Ejemplificó que el proyecto del gobierno propone una renta universal para los empresarios que tienen compañías en el extranjero, “no es justo que a un empresario que decidió quedarse a vivir en Honduras por uno u otro motivo, no es justo que se le cobre sólo por la empresa que tiene en el país, sino por otras que mantiene en el extranjero, eso es ilógico, qué empresario va a querer invertir si tiene empresas en el extranjero sabiendo que le van a cobrar por ellas”.

Abogó para que también se conozca en el hemiciclo la Ley de Equidad Tributaria que propone el Partido Liberal.

Sabillón, quien también es médico de profesión, dijo que “merecemos ser escuchados, que el Congreso Nacional comparen ambas leyes o hacer un híbrido para aprobar una ley que nos beneficie a todos”.

Daniel Fortín.

Más de la mitad de exoneraciones benefician al pueblo

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, apuntó que de los 66 mil millones de lempiras que refieren los interlocutores del gobierno que se otorgan exoneraciones fiscales, más de la mitad es un beneficio directo para la población hondureña porque se refiere al impuesto de la canasta básica, entre otros.

En el marco de una reunión por parte del consejo de presidentes de las organizaciones integrantes del Cohep, Fortín dijo que la iniciativa privada tuvo la oportunidad de conocer el proyecto de debate de la Ley Tributaria hasta la noche del martes que fue cuando se leyó en primer debate en el Congreso Nacional.

Rechazó las cifras en exoneraciones que manejan los interlocutores del gobierno, que según éstos es de 66 mil millones de lempiras al año, “queremos decirlo claramente, que más de la mitad de esa cantidad beneficia a la población porque representan el Impuesto Sobre Ventas (ISV) que está exento en la canasta básica”.

Fortín acentuó que “si vemos las cifras realmente el beneficio a exoneraciones fiscales a empresas es menos del 20 % de los 66 mil millones de lempiras, que se contemplan en el Régimen de Importación Temporal, las Zonas Libres, es decir todas las exoneraciones que hay para beneficio de creación de empleos”.

Englobó que las exoneraciones provocan que las medicinas sean más baratas porque los insumos médicos no se gravan, parte de materiales escolares también están exentos, igualmente el combustible con el que se genera energía en el país.

Apuntó que otra parte de las exoneraciones beneficia a las maquilas porque este rubro sin este beneficio no operaría en Honduras.

“No vemos claramente dónde está el beneficio fiscal o dónde va a empezar a pagar impuesto estas empresas, si les quitamos el beneficios se van del país, entonces decir que 10 familias hondureñas se benefician con 66 mil millones de lempiras no es cierto”, manifestó.

Enfatizó que estas 10 familias hondureñas trabajan en rubros que tiene algún tipo de exoneración por el beneficio que eso genera al país y por la generación de empleos.

Grave usar Ley Tributaria para negociaciones políticas

El tema de sobre la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, de nueva cuenta está en la palestra pública, después que el Congreso la leyera en primer debate, en ese sentido el presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales, Fuad Handal Katimi, expresó su preocupación por la utilización de un tema que debería ser técnico en la política vernácula del país.

Según Handal, la propuesta contiene múltiples errores que podrían afectar gravemente a las exportaciones del país y considera un desacierto que se utilice un tema tan técnico y sensible para negociaciones políticas.

«Es un grave error utilizar negociaciones políticas para un tema tan sensible y técnico como la Ley de Justicia Tributaria. Esa propuesta de ley tiene muchos errores y dañará terriblemente las exportaciones», declaró Handal, quien criticó que algunos sectores utilicen el argumento de que » los ricos no pagan impuestos» como un simple «cuento para engañar a tontos».

El líder industrial subrayó la necesidad de un análisis técnico riguroso para evaluar los impactos y elaborar una legislación tributaria mejor enfocada.

Guillermo Cerritos.

Se ignoraron sugerencias del sector agroalimentario

De su lado, el exdirector ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Guillermo Cerritos, asistió que el Congreso Nacional no tomó en cuenta las propuestas del sector agroalimentario en la redacción final de la Ley de Justicia Tributaria.

Afirmó que, a pesar de los esfuerzos del sector por aportar a la ley un lenguaje adecuado y claro, el proyecto se mantiene básicamente sin cambios respecto a la versión original presentada por el Ejecutivo.

«Nosotros propusimos modificaciones específicas para evitar la discrecionalidad o la arbitrariedad de los funcionarios al aplicar la ley”. Era fundamental que se respetara nuestra redacción, la cual garantizaba certeza jurídica independientemente del gobierno en turno, explicó Cerritos, quien participó en la mesa de trabajo del sector agroalimentario.

El exdirector de la FENAGH indicó que, aunque no puede hablar por otros sectores, su gremio demostró una disposición positiva durante el proceso de discusión y presentó propuestas claras para asegurar que se definiera con precisión qué bienes y servicios estarían exentos o exonerados de impuestos. Sin embargo, lamentó que el Congreso haya ignorado estas recomendaciones, lo que deja en incertidumbre a los productores agropecuarios.

Uno de los puntos claves propuestos por el sector fue la exoneración de los insumos relacionados con la energía solar, adaptados para los sistemas de producción.

Según Cerritos, el alto costo de la energía en Honduras es un obstáculo para la competitividad, por lo que era imperativo incluir este beneficio en la ley. «El precio de la energía no es competitivo y fue uno de los puntos que se había propuesto, pero no se tomó en cuenta», manifestó.

La omisión de estas recomendaciones, según Cerritos, refleja una falta de consideración hacia un sector que ha mostrado apertura y compromiso para contribuir al desarrollo de una legislación fiscal justa y equitativa.

El diputado Yury Sabas.

El cuento que 10 familias no pagan impuestos no pega

El diputado del Congreso Nacional, Yury Sabas, reaccionó que la reforma tributaria es un tema fiscal que el Partido Libertad y Refundación (Libre) lo ha puesto como un tema de debate nacional y enfatizó que el pueblo no quiere más impuestos para que los políticos anden más dinero en el año electoral.

Sabas recordó la contrapropuesta del Partido Liberal de la Ley de Equidad Tributaria que busca que todos los sectores paguen lo justo. “Nosotros nos creemos en la tesis que están planteando (la reforma tributaria) de pagar más impuestos, no creemos que el gobierno tenga acceso a más dinero a costillas del pueblo hondureño”, dijo.

Para Sabas, “el discurso de lucha entre clases, que 10 familias no pagan impuestos, ese es un discurso vacío, un recurso que no engaña a nadie”.

“Si tienen personas que no pagan impuestos, aplique la ley, pero no estén con una jugarreta, hablando de temas tributarios, cuando es un tema tributario”, dijo al destacar que “el pueblo no quiere más impuestos para que el político ande más dinero en el año electoral porque eso no solventa en nada la problemática de la nación”.

El parlamentario es del criterio que el partido oficialista está buscando más impuestos coincidentemente cuando viene el año electoral.

Agregó que al analizar el contexto en que el oficialismo está planteando las cosas denota el contexto político cuando para el caso dicen en el Legislativo que pueden someter a una consulta la Ley de Justicia Tributaria, “están jugando política con un tema tributario”, algo que está prohibido por la Ley, refirió.

El martes de la presente semana la junta directiva del Legislativo leyó en primer debate la Ley Tributaria, no sin antes advertir que si la normativa no logra ser aprobada en ese poder del Estado recurrirán a la consulta popular para que sea el pueblo que lo decida. La oposición pide que el decreto sea analizado porque no les fue enviado y aseguran que no lo apoyarán porque está tal cual como lo envió el Poder Ejecutivo. PD