Lempira se sigue devaluando: economista Roberto Lagos advierte sobre el costo de las decisiones tardías del Gobierno

Tegucigalpa – El tipo de cambio de venta del dólar estadounidense para este jueves 9 de mayo ha sido fijado en 25.9785, lempiras confirmando un deslizamiento acumulado de aproximadamente 1.10 lempiras desde septiembre de 2024 a la fecha, según datos oficiales del Banco Central de Honduras (BCH).

El economista Roberto Lagos, señaló que «el tiempo y los datos dan la razón» sobre la necesidad de una corrección cambiaria que, según él, fue postergada innecesariamente.

A través de su cuenta en X, Lagos advirtió que el Gobierno hondureño se ha visto obligado a tomar medidas impopulares para sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre ellas: Corregir el atraso cambiario mediante la devaluación del lempira, continuar elevando la tasa de interés de referencia, y revisar el sistema de subasta de divisas, el cual calificó como “un desastre”.

Según el economista, con estas medidas se buscaba alcanzar las dos primeras revisiones del acuerdo con el FMI. Sin embargo, cuestionó el momento en que se implementaron.

“¿Por qué se negaron a cumplir con medidas que hubieran tenido un mayor impacto a inicios de 2023?”, escribió. Y agregó: “Este es un claro ejemplo de inconsistencia y de falta de timing.”

Lagos advirtió que aplicar correctivos a destiempo tiene consecuencias: “No hay almuerzo gratis (there is no free lunch) — alguien siempre paga el impacto de aplicar medidas tarde.”

En este contexto, subrayó la importancia de que la ciudadanía evalúe las implicaciones de estas decisiones económicas antes del próximo ciclo electoral. “Sería interesante medir qué opina la población sobre los compromisos que ha asumido el Gobierno con el FMI”, apuntó.

Mientras tanto, continúa la incertidumbre por la constante tensión dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), y muchos sectores apuntan que existe un creciente descontento por el rumbo económico y político del país. LB