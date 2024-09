Latinoamérica conquista la preselección del Booker internacional con 4 de los 13 autores

Londres- Casi un tercio de los finalistas del premio Booker Internacional 2024, uno de los más destacados del Reino Unido, proceden de países latinoamericanos, anunció la organización este lunes.

De entre los 13 libros preseleccionados de los 149 que se presentaron, cuatro son de origen latinoamericano, con autores de Argentina, Brasil, Perú y Venezuela.

Entre ellos se encuentran ‘Not a River’ (‘No es un río») de la argentina Selva Almada, sobre el pasado y los fantasmas del pasado y del presente, y ‘Simpatía’ del venezolano Rodrigo Blanco Calderón, que cuenta la historia del cinéfilo Ulises en medio del hundimiento del chavismo en Caracas.

También fue preseleccionada la novela ‘Crooked Plow’ (‘Torto Arado’) en la que el brasileño Itamar Vieira Junior explora las costumbres y creencias del Brasil rural y ‘Undiscovered’ (‘Huaco retrato’) de la peruana Gabriela Wiener, que toca los temas del amor del deseo y del racismo y colonialismo.

Además, han sido nominados, entre otros, ‘Lost on Me’ de la italiana Veronica Raimo, el neerlandés ‘What I’d Rather Not Think About’ de Jenthe Posthuma, el albanés ‘A Dictator Calls’ de Ismail Kadare -quien ya obtuvo el Booker Internacional en 2005- o el coreano ‘Mater 2-10’ de Hwang Sok-yong.

Cada uno de estos trabajos preseleccionados obtiene como premio 5.000 libras (unos 5.865 euros) divididas entre autor y traductor, además de optar a las 50.000 libras (algo más de 58.600 euros) del Booker Internacional para repartir también entre estas dos figuras, cuyo ganador se anunciará el próximo 21 de mayo.

En esta ocasión, según la administradora del galardón, Fiammetta Rocco, la elección de los jueces se compone de libros «que hablan sobre el coraje y la bondad, de la importancia vital de la comunidad y de los efectos de enfrentarse a la tiranía».

Desde 2005, el Booker Internacional reconoce anualmente a una obra de ficción traducida al inglés y publicada en el Reino Unido o Irlanda, de forma complementaria al premio Booker, uno de los más prestigiosos de la literatura anglosajona.

En la última edición, Latinoamérica también fue protagonista con la mexicana Guadalupe Nettel, que quedó finalista del Booker internacional con su novela ‘Still Born’ (‘Hija única’).

No obstante, el galardón finalmente fue a parar a manos del búlgaro Gueorgui Gospodínov por su libro ‘Time Shelter’, una historia sobre la memoria y el alzhéimer. EFE/LB