Las masacres en EEUU: Un país donde hay más armas que civiles que se amparan en su constitución para tenerlas

Análisis de Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM)- Especial para “Proceso Digital”, “La Tribuna” de Tegucigalpa y “El País” de San Pedro Sula. (PARA PUBLICAR EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE-2022).

Un Mano a mano periodístico entre dos periodistas hondureños que tratan aquí de desentrañar estas tragedias

AGM: Las frecuentes matanzas en Estados Unidos son difíciles de entender, de digerir o explicar, los defensores de las armas se remontan siempre a la segunda enmienda de la constitución de 1791 que garantiza el derecho de poseer armas a sus ciudadanos y por eso la facilidad que hay para comprarlas. Por ahora, Estados Unidos es el país con más armas, entre unos 270 millones a unos 320 millones, de posesión legal e ilegal. Para una población de 319 millones, un arma por habitante.

Símbolo de la bandera y el Capitolio en Washington , en los Estados Unidos.

Jacobo: ¿Por qué es tan difícil de explicar o razonar?

JG: La razón que no se llega a un acuerdo pese que tantos crímenes insensatos se llevan a cabo en este país tiene que ver con la Asociación Nacional del Rifle que dona enormes cantidades de dinero a todos aquellos legisladores para sus campañas eleccionarias o para reelegirse y siempre y cuando todos ellos les sean afines. Y que no permitan cambio alguno para las leyes existentes. También los fabricantes de armas donan dinero a senadores y miembros de la Cámara de Representantes o también gobernadores y a otros funcionarios públicos que les sean útiles en manera intocables de las leyes actuales sobre las armas.

AGM: Sacando un prototipo de los autores de recientes matanzas en Estados Unidos, saco estos datos que parecen repetirse: jóvenes desadaptados con problemas emocionales, familiares y económicos. Y les empuja a hacerlo, el plan de venganza contra sus propios compañeros de colegio o trabajo, de imitación o de contagio, porque han visto una reciente matanza en la televisión y quiere hace “algo igual o superior”. En pocas palabras, salir en las portadas de la prensa y en la televisión. Y recurren a la compra fácil de un fusil semiautomático, como el AR-15. Que cuando se aprieta el gatillo, salen automáticamente tres balas. Pero si es la versión militar, la AR-15-MX, doce a catorce balas.

JG: Esas no son armas que deberían de estar a la venta, pues son más bien para usar en operaciones militares de guerras, no contra gente inocente y desarmada.

AGM: Esta es la segunda enmienda de la constitución, en inglés y español, escrita en 1791 (recién terminada la guerra de la independencia en 1776 y cuando las milicias jugaban un papel importante en los 13 estados iniciales). En unos años que era necesario portar un arma como defensa. Ahora no es el caso:

“A well regulated Militia, being necessary for the security of a free State, the right of the people to keep and bear arms, shall not be Infringed”.

“Una milicia bien organizada, siendo necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer armas, no será infringido”.

Escuela de la masacre este año en la Primaria Robb de Uvalde, Texas. Murieron 19 alumnos y dos profesores.

JG-Esa acción sobre tenencia de armas ocurrió en el Siglo 18, cuando Estados Unidos había acabado de independizarse de Inglaterra y no tenía un ejército. sólo una milicia voluntaria y se tenía que contar con armas disponibles para evitar que los ingleses volvieran a apoderarse de su principal colonia en el exterior.

AGM: Jacobo, creo que sería necesario enfocar nuestra atención en Texas, el estado donde casi es un santuario de las armas. Yo he vivido en Houston dos años y ahí casi todo mundo lleva armas, o en la guantera del auto o en la casa. Y todas compradas legalmente, porque es muy fácil. El gobernador es Gregg Abott, un ultra conservador republicano que ha vetado todos los proyectos de ley para endurecer la venta de armas. Sus leyes permiten que los habitantes de Texas puedan llevar armas de mano sin permisos especiales, siempre que sean mayores de 21 años. Amparados, además, por el poderoso “lobby” pro-armas la NRA (National Rifle Association) y, como siempre, “porque lo garantiza la segunda enmienda de nuestra constitución”.

JG- Esa siempre seguirá siendo la excusa que ellos utilizan para seguir haciendo de las suyas en cuanto a las armas. También asustan a la gente leal decirle a la población que si ceden en cualquier cosa respecto a hacerle cambios a las actuales leyes vigentes en la obtención y tenencia de armas. Ese se convertiría en el primer paso hasta que últimamente les cancelen el derecho de comprar y vender armas a todos los estadounidenses, algo que no es cierto pero que ha convencido a muchos crédulos.

AGM: El joven Salvador Ramos, nacido en Dakota del Norte y de origen mexicano, compró en un almacén de armas de Uvalde (cerca de San Antonio y de la frontera de Texas con México) un fusil semiautomático (parecido al famoso AR-15), una pistola y 370 municiones, a pesar que solo tenía 18 años y no los 21 que requiere la ley estatal.

Vivía con sus abuelos maternos ya que sus padres estaban ausentes en su vida. Y había estado trabajando en los restaurantes “Wendys”, donde era muy callado y tenía problemas de hacer amistades. Y en el colegio “High School” sufría de “bulling”, porque era medio tartamudo.

El 24 de mayo discute con su abuela, Celia González de 66 años y le dispara en la cara, al tratar de impedir que salga armado a la calle. Le roba a su abuelo, Rolando Reyes, su camioneta y se dirige a la Escuela Robb, donde no tiene problemas de entrar por una entrada trasera. Se atrinchera en la sala de cuarto grado y empieza a disparar. Y lo relata, además, en su cuenta de Facebook. Y esta era la primera vez que disparaba un arma.

La policía llega pronto a la escuela, alertada por la abuela. Pero pasa lo más increíble, no se enfrenta la policía a Ramos a pesar que están escuchando los tiros. Y tras una hora de indecisiones entran a la sala escolar al fin, lo matan y ven el dantesco espectáculo de 19 niños no mayores de 10 años muertos en sus pupitres y dos profesores.

Foto del joven asesino de la Escuela Robb, Salvador Ramos, de 18 años. La policia lo mató, tras una hora indecisa en atacar o no la escuela.

¿Qué reacciones sacas de esta masacre?

JG: Esa matanza ha sido horrible en todo sentido, además de que las autoridades policiacas y municipales manejaron la cosa horrible y cobardemente, pues, ya dentro de las escuelas, debieron haber entrado a las aulas desde un comienzo para enfrentar al asesino, sin embargo se quedaron afuera en un acto de miedo y de no tener un líder que los dirigiera debidamente. Fue horrible!!!