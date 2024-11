Lanzan «habitaciones que no callan» que comparten experiencia sobre la violencia infantil

Bogotá – El «Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe» y «A Breeze of Hope», junto a las organizaciones aliadas International Justice Mission (IJM), Equality Now y Manuales para Sobrevivir se unieron a sobrevivientes de violencia sexual infantil para lanzar “Las habitaciones no callan” en el marco de la primera conferencia Ministerial Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, que tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre en Bogotá.

El pasado 6 de noviembre se realizó una experiencia inmersiva titulada: “Habitaciones que no callan”, en la que sobrevivientes donaron sus historias de superación para recrear 3 habitaciones donde fueron víctimas de violencia sexual infantil en el ámbito familiar, eclesial y deportivo.

Ministros y representantes de organizaciones globales siguieron un recorrido por cada habitación en la que leían en sus paredes y espacios las historias de superación para luego escanear un código QR y recibir un mensaje personal de cada sobreviviente, diciéndoles el porqué de la urgencia de su compromiso y acción en sus gobiernos.

Luego, pasaron a recibir un folleto de demandas y propuestas, firmaron la pared de compromiso, participaron en un conversatorio con las organizaciones aliadas y escucharon cuatro ponencias impartidas por profesionales y sobrevivientes de violencia sexual infantil.

Este espacio tuvo como objetivo presentar las demandas de sobrevivientes y organizaciones aliadas para su inclusión en el Llamado Global a la Acción que será presentado en la conferencia.

Más de 30 países se hicieron presentes: Las organizaciones que asistieron pertenecían a: Estados Unidos, México, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Paraguay, Francia, Inglaterra, España, Islandia, Países Bajos, Rusia, Países Bajos, Sudáfrica, Malawi, Fiji, Kenia, India, Zimbabue, Sierra Leona, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.