La serie Samsung Galaxy S25 establece el estándar del smartphone con IA

San José – Samsung Electronics Co., Ltd. anunció el modelo Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ y Galaxy S25, estableciendo un nuevo estándar como verdadero compañero de inteligencia artificial con nuestras experiencias móviles más naturales y conscientes del contexto jamás creadas.

Al presentar agentes de IA multimodales, la serie Galaxy S25 es el primer paso en la visión de Samsung de cambiar la forma en que los usuarios interactúan con su teléfono y con su mundo.

Un chipset Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform para Galaxy personalizado y pionero en su clase ofrece una mayor potencia de procesamiento en el dispositivo para Galaxy AI y un mayor alcance y control de la cámara con el motor ProVisual Engine de nueva generación de Galaxy.

«Las mayores innovaciones son un reflejo de sus usuarios, por eso hemos desarrollado Galaxy AI para ayudar a todo el mundo a interactuar con sus dispositivos de forma más natural y sin esfuerzo, confiando al mismo tiempo en que su privacidad está protegida», declaró TM Roh, presidente y responsable de Mobile eXperience Business en Samsung Electronics.

Nuestras interacciones móviles más intuitivas y sencillas hasta el momento

Con One UI 7 , la serie Galaxy S25 es un verdadero compañero de IA que entiende el contexto de tus necesidades y preferencias y brinda experiencias de IA personalizadas con la privacidad asegurada en todo momento. Es el punto de partida de una visión compartida con Google para imaginar Android con IA en el centro, reuniendo a desarrolladores y socios de todo el mundo.

Los agentes de IA con capacidades multimodales permiten que Galaxy S25 interprete texto, voz, imágenes y videos para que las interacciones resulten naturales. Las actualizaciones de Marcar para Buscar de Google hacen que las búsquedas en la pantalla de tu teléfono sean más útiles, rápidas y contextuales. Marcar para Buscar ahora reconoce rápidamente números de teléfono, correos electrónicos y URL en tu pantalla, permitiéndote llamar, enviar un correo electrónico o visitar un sitio web con un solo toque.

Con la serie Galaxy S25, también puedes realizar búsquedas procesables con sugerencias contextuales para los siguientes pasos. Además, Galaxy S25 te permite cambiar fácilmente de una aplicación a otra para realizar acciones rápidas, como compartir un GIF o guardar los detalles de un evento.

Galaxy S25 también representa un gran avance en la comprensión del lenguaje natural, facilitando las interacciones cotidianas. Simplemente pregunta y encontrarás intuitivamente una foto específica en la Galería de Samsung o ajuste el tamaño de las fuentes de la pantalla en Configuración.

Basta con mantener presionado el botón lateral para activar Gemini y realizar una interacción fluida a través de las aplicaciones de Samsung y Google, además de aplicaciones de terceros como Spotify. Por ejemplo, busca el calendario de la temporada de tu equipo deportivo favorito y añádelo a Samsung Calendar – con un solo comando.

Estas interacciones intuitivas se elevan mediante expansiones de las herramientas populares de Galaxy AI para la comunicación, productividad y creatividad. Galaxy S25 mantiene las llamadas organizadas con Transcripción de Llamadas y resumen.

Las funciones de Writing Assist como resumir el contenido o dar formato automáticamente a las notas se pueden activar seleccionando los textos sin necesidad de cambiar de aplicación. Drawing Assist te ofrece nuevas formas de dar vida a tus ideas mediante combinaciones de bocetos, texto o imágenes.

Experiencias hiperpersonalizadas con privacidad asegurada

En la era de la IA, la personalización va de la mano con la privacidad. En Galaxy S25, Personal Data Engine potencia las funciones de inteligencia artificial personalizadas mediante el análisis seguro de tus datos en el dispositivo para ofrecer experiencias altamente personalizadas que reflejen tus preferencias y patrones de uso.

Estos conocimientos permiten experiencias personalizadas, como buscar una foto antigua en la Galería usando lenguaje natural o recibir una guía a lo largo del día con Now Brief , que ofrece de forma proactiva sugerencias oportunas a las que se puede acceder a través de Now Bar en la pantalla de bloqueo.

Todos los datos personalizados se mantienen privados y protegidos a través de Knox Vault. Combinado con capacidades de procesamiento mejoradas en el dispositivo, esto crea una experiencia de inteligencia artificial poderosa y protegida que es exclusiva de Galaxy.

Galaxy S25 también incluye criptografía post-cuántica, salvaguardando los datos personales contra amenazas emergentes que podrían aumentar a medida que evoluciona la computación cuántica.

Como no hay privacidad sin seguridad integral, One UI 7 sentó las bases para estas innovaciones al introducir una capa adicional y reforzada de seguridad del dispositivo, diseñada para la era de la IA y la hiperconectividad.

El rendimiento más potente de Galaxy hasta la fecha

La serie Galaxy S25 está equipada con Snapdragon® 8 Elite para Galaxy. Gracias a las personalizaciones exclusivas de Galaxy, se trata del procesador más potente de la serie Galaxy S, con un aumento del rendimiento del 40% en NPU, 37% en CPU y 30% en GPU en comparación con la generación anterior.

Esta potencia aumenta la capacidad de la serie Galaxy S25 de procesar más experiencias de IA en el dispositivo sin compromisos, incluidas tareas de IA que antes estaban basadas en la nube, como Edición Generativa