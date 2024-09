La precariedad laboral, el principal problema de Honduras: Eugenio Sosa

Tegucigalpa – El principal problema laboral en Honduras no es el desempleo, sino la precariedad laboral, destacó el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Eugenio Sosa.

La precariedad laboral se refiere a trabajos en los que, aunque la gente trabaje, se le paga mal y no le alcanza el dinero para satisfacer sus necesidades, indicó Sosa.

Añadió que pasa igual con el problema con el fenómeno migratorio, subrayando que muchas personas no emigran únicamente por falta de empleo, sino también por tener empleos mal pagados.

Sosa destacó que la economía informal representa alrededor del 70 % del mercado laboral en Honduras, agravando la situación de precariedad.

«El problema de la precariedad laboral es grave y es el principal problema laboral del país», afirmó. «Esto está relacionado con una economía que no logra generar suficiente trabajo de calidad, lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llama trabajo digno».

El director del INE, insistió en la necesidad de discutir las políticas laborales del país en un contexto más amplio. «Hay que discutir el tipo de economía y modelo económico que tenemos, pero eso no se quiere abordar», comentó Sosa.

Según Sosa la migración se da no precisamente porque no hay empleo, sino por la misma precariedad de no tener un salario digno.

También mencionó que en el país hay falta de protección social, y esa ausencia de seguridad social, es otra forma crítica de precariedad. LB