La Policía pide a transportistas interponer denuncias ante ola de asaltos en unidades

Tegucigalpa – El comisionado de la Policía Nacional, Miguel Pérez Suazo, pidió a los dirigentes de transporte que se advoquen a esta institución a interponer la denuncia sobre los asaltos que sufren diariamente en las unidades.

“No es publicando en los medios (comunicación) que vamos a buscar una solución al problema, buscar el acercamiento de la Policía”, declaró a periodistas.

Pérez Suazo comentó que leyó las declaraciones de un dirigente de transporte en un medio impreso sobre que sufre diariamente 15 asaltos en las unidades.

La pregunta es que si han hecho la denuncia de estos asaltos se está dando conocer públicamente, expresó.

¿De qué me sirve estar denunciando 15 asaltos diarios a unidades de transporte si la Policía no tiene la información en mano o no nos llega?, exclamó.

Informó que se nombró a miembros de la Dirección de Seguridad de Transporte Urbano para que vayan adonde el dirigente que brindó estas declaraciones para que diga a los agentes cuales son los lugares donde se está reportando los asaltos.

El también titular de la Dirección de Planeamiento, Procedimientos, Operativos y Mejora Continua (DPPOMC) exhortó a la ciudadanía, especialmente los dirigentes de transporte, que presenten la denuncia para hacer un trabajo en conjunto con la Policía.

“No sólo es decir que me están asaltando las unidades de transporte, sino que acciones conjuntas con la Policía podemos hacer”, puntualizó.

Detalló que la Policía Nacional cuenta con 21 mil 500 efectivos que están disponibles 24 horas en los operativos de Navidad Segura trabajando hasta cierre de año. AG