La mariposista Yufei Zhang despierta al gigante chino

París – Tras cuatro jornadas en un discreto segundo plano, pese a las cuatro medallas -dos platas y dos bronces- conquistadas en la piscina de La Defense Arena de París, la natación China pareció despertar este miércoles de la mano de una de sus principales estrellas, la mariposita Yufei Zhang.

Precisamente uno de los once nadadores del equipo chino implicados en el caso de dopaje destapado el pasado mes de abril por el diario estadounidense The New York Times y la cadena de televisión alemana ARD y que ha vuelto a cubrir de sombras los éxitos de China en la piscina.

Zhang, según los informes revelados, dio a comienzos de 2021, al igual que otros veintidós nadadores chinos, positivo por trimetazidina, un medicamento para el corazón que puede mejorar el rendimiento.

Una circunstancia que no impidió a Yufei Zhang participar unos meses más tarde en los Juegos de Tokio, en los que se coronó campeona de los 200 mariposa, tras la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que aceptó la teoría de la «contaminación» alimentaria esgrimida por las autoridades chinas.

Explicaciones que no convencieron a la mayoría de los nadadores, especialmente estadounidenses y australianos, que criticaron tanto la forma como los tiempos -el caso no se hizo público hasta tres años después- en los que la AMA ha manejado el asunto.

Una circunstancia que generó una tormenta mediática que parece haber afectado al rendimiento de los nadadores chinos en los Juegos Olímpicos de París, donde ni el bracista Haiyang Qin, triple campeón del mundo en Fukuoka 2023, ni el velocista Zhanle Pan, plusmarquista universal de los 100 libre, han rendido al nivel esperado.

Gris panorama con el que se encargó de acabar este miércoles Yufei Zhang, tras firmar el mejor tiempo de las series preliminares de los 200 mariposa con un crono de 2:06.55 minutos.

Cuarenta y cuatro centésimas menos que la estadounidense Regan Smith, plata en estos Juegos en los 100 espalda, y más de un segundo menos -1.15- que la joven canadiense Summer McIntosh, doble campeona del mundo y máxima favorita para colgarse el oro, que firmó un tiempo de 2:07.70.

Tatjana Smith apunta al doblete en braza

Por su parte, la sudafricana Tatjana Smith, oro en París en los 100 braza, dio el primer paso para revalidar el título de campeona olímpica de los 200 que logró hace tres años en Tokio, tras cerrar las preliminares con la mejor marca de todas las participantes.

Smith, que se impuso en su serie con una marca de 2:21.57 minutos, aventajó en un segundo y medio a la neerlandesa Tes Schouten, la vigente campeona del mundo, y en casi dos -1.87- a la estadounidense Kate Douglas, sus dos principales rivales en la lucha por el oro en ausencia de la plusmaquista universal, la rusa Evgeniia Chikunova.

Mityukov toma la delantera en los 200 espalda

Más reñida fue la lucha en las series de los 200 espalda en las que el suizo Roman Mityukov, plata en los Mundiales disputados el pasado mes de febrero en Doha, fue el más rápido con un crono de 1:56.62 minutos.

Algo más relajados afrontaron las preliminares el estadounidense Ryan Murphy, que busca en la capital francesa su segundo título de campeón olímpico tras el logrado en 2016 en Río de Janeiro, que nadó en 1:57.03.

Un tiempo casi calcado al del Hubert Kos, oro en los Mundiales de Fukuoka 2023, que firmó un registro de 1:57.01, y al de español Hugo González, oro en los Mundiales de Doha 2024, que cerró las preliminares con una marca de 1:57.08 minutos. EFE

