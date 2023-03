La fisura de Libre se debe a conflictos y cuotas de poder, según Castellanos

Tegucigalpa – La fisura que se originó en el Partido Libertad y Refundación (Libre) se debe a conflicto y cuotas de poder, a criterio de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.

Comentó que la fisura se originó por la elección de la junta directiva del Congreso Nacional.

“Esa fisura no es necesariamente una ruptura sino un conflicto de poderes y de cuotas de poder que Libre ha tratado resolver entregando al diputado Jorge Calix cuotas de poder”, dijo Castellanos.

Amplió que la fisura ha ocurrido en liderazgos departamentales, corrientes internas y distribución de su organización política.

Aunque confirmó que Libre mantiene una ruptura y confrontación en la alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH).

Castellanos mencionó que el epicentro de un problema muy grande en la ruptura de la alianza con el PSH es el ministro de Salud, José Manuel Matheu.

Se preguntó cuál es la intención e interés de mantener al ministro Matheu.

“El sistema de salud es tan caótico que no quiere que este alguien de Libre a frente para que digan que en sistema no funciona, pero no era de Libre, aunque le esté creando los problemas que se estén dando en Libre”, analizó.

Aseveró que Libre de tener capacidad para gobernar porque no puede tener el control de grupos internos que provoca una inestabilidad, ineficiencia y un país caótico.

Atribuyó que el caos es originado por el propio partido Libre.

La exrectora de la UNAH puntualizó que hay problemas que son parte de la gestión de Libre como la falta de medicamentos, no pagar prestaciones, no pagar a tiempo los sueldos y salarios.

Todo esto suma a una gran confrontación interna, además de los otros problemas de los otros sectores que no son de Libre, subrayó.

Libre tiene como varios frentes, pero hay un hecho de fondo, es que todo fue engendrado por el coordinador de Libre, indicó Castellanos.

“Para aumentar su caudal político, Libre siempre estuvo en la protesta, en el reclamo, en la insatisfacción, diciendo que aquellos no sirven y hoy tienen esta demanda”, recordó. AG