La escasez de algodón es minúscula dice ministra de Salud y acusa a la oposición de cinismo

Tegucigalpa- En una declaración en reacción a todas las críticas que ha generado el tema de la falta de algodón en el Hospital Escuela que provocó la suspensión de cirugías en el Materno Infantil durante dos días, la ministra de Salud, Carla Paredes dijo que algo “minúsculo” lo hacen grande porque los medios no tienen noticias.

Quienes dicen que “en lugar de construir hospitales porque no nos aseguramos de tener algodón, hay que ser imbécil, pero imbécil integral como decía Facundo Cabral, para hacer una comparación”, argumentó la funcionaria.

Paredes, calificó las recientes críticas al sistema sanitario hondureño como «el grito desesperado de una oposición que no sabe por dónde entrar». Según la funcionaria, las críticas carecen de sustancia y se enfocan en asuntos menores, como el desabastecimiento de algodón en el Hospital Escuela, dejando de lado los avances en la adquisición de más de 1,900 tipos de insumos, algodón es uno más.

“La oposición no tiene de qué hablar, no tienen de qué agarrarse, y se convierte en algo tan minúsculo en noticia porque no tienen otra cosa. Me causa satisfacción porque demuestra que no encuentran fallos reales para atacarnos”, anotó.

La ministra también recordó que el estado actual del sistema sanitario es consecuencia de 12 años de abandono durante lo que denominó como «la narcodictadura», período en el que, según ella, no se contaba con equipos, recursos humanos, ni medicamentos. «Ahora, resulta escandaloso que falte algodón, cuando antes no había nada. Es tan evidente el cinismo con el que abordan el tema sanitario», subrayó.

Paredes desmintió las afirmaciones de que el Hospital Escuela llevaba tres años sin mejorar y responsabilizó a grupos internos por sabotear el sistema. “Hay muchos malnacidos coludidos desde adentro que no les interesa el bienestar del pueblo, solo fastidiarlo. Pero ¿por qué no preguntan cómo están el resto de los hospitales?”, cuestionó la ministra.

La falta de algodón es solo un pequeño ejemplo de las múltiples falencias en el sistema sanitario y desvela las carencias que sufren los hospitales y centros de salud. LB