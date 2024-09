La diseñadora estadounidense y exeditora de Vogue Mary McFadden muere a los 85 años

Nueva York.- La diseñadora estadounidense y exeditora de Vogue Mary McFadden murió a los 85 años por una displasia de mieloma, según indicó su familia este sábado a medios locales.

McFadden se convirtió en un icono de la moda neoyorquina no solo por sus diseños sino también por su estilo personal: siempre con el rostro recubierto de maquillaje blanco y el pelo corto.

En Mary McFadden Inc., la empresa que dirigió de 1976 a 2002, diseñó vestidos plisados ​​que, según ella, caían “como oro líquido” por el cuerpo de una mujer, que recordaban al estilo de los años 20.

Lo más peculiar de estos modelos era el material, ya que estaban hechos de un charmeuse sintético que venía de Australia y luego era teñido en Japón. Tela que patentó en 1975 y llamó Marii.

En sus diseños, McFadden tomaba símbolos de distintas culturas que había visto en sus múltiples viajes.

«No era solo que su ropa reflejara sus propios estilos e intereses, era una extensión de cómo existía en el mundo», anota hoy la revista Vogue sobre McFadden, que murió el viernes en su residencia de Long Island (Nueva York).

Entre sus hitos está el de haberse convertido en la primera presidenta del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, puesto que ocupó entre 1982 y 1983.

McFadden, que se casó en varias ocasiones, formaba parte del jet-set y era una apasionada del arte.

Con 16 años, su abuela le regaló tres pulseras de diamantes. Unos años más tarde, en 1958, conoció a Salvador Dalí en un coctel de Nueva York y llegó a un acuerdo con él: sus diamantes a cambio de algunas de sus obras de arte, según relata hoy The New York Times.

En 2009, los diseños de McFadden se exhibieron en el Museo Nacional de Mujeres en las Artes de Washington, así como en las galerías del Moore College of Art & Design de Filadelfia y el Massachusetts College of Art and Design de Boston.

Actualmente, su obra es objeto de la exposición ‘Modern Ritual: The Art of Mary McFadden’, en la Universidad Drexel de Filadelfia. EFE/ir