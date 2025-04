La CELAC una Comunidad en la adolescencia temprana

Dr. Ignacio Alonzo

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS), la adolescencia tiene dos momentos en la vida de un ser humano, la temprana que está entre los 12-14 años y la tardía entre los 15-19. Si tuviéramos que ubicar a la CELAC, diríamos entonces que por el año de creación que data del 2011, esta comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños está en la adolescencia temprana, lo que significa que el trabajo y los retos que afronta son enormes, con tantísimos problemas en toda esta región del mundo.

Cómo comunidad compuesta por 33 Estados, sin duda, que tiene excelentes oportunidades como ser: Demostrar que son capaces de mantener una línea ideológica coherente,

consecuente o diferenciada, con las profundas necesidades de una población que adolece de todo. Crear políticas regionales encaminadas a brindar a sus miembros estabilidad social y económica a efecto de evitar la migración hacia Estados Unidos. Tener posiciones realmente valientes frente a las potencias, Rusia, China y Estados Unidos, Unión Europea, es decir, saber negociar y comportarse dignamente frente a estas aplanadoras políticas y económicas. Hacerle frente a un sistema económico despiadado que amenaza con hundir a los países periféricos en donde está la mayoría de los países de la CELAC. Crear estrategias de cómo afrontar la andanada de aranceles que ha mandado el presidente Trump. Retomar la memoria histórica de los pensadores e independentistas latinoamericanos del Siglo XIX y XX, y así buscar los mejores pensadores y estadistas en el presente que den luces a este esfuerzo de unidad latinoamericana y caribeño.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, debe replantearse algunos o la mayor parte de los temas o ideales con que se originó, pues el mundo ha cambiado tanto en la última década que se necesita una re-lectura de cada uno de los procesos que experimentan cada uno de sus países miembros, por ejemplo, las argucias, argumentos y formas de legitimarse en el poder, no parecen ser las mejores prácticas democráticas, las ideologías de izquierda que promueven distan mucho entre lo que dicen y hacen. Las brechas sociales se distancian aún más, dejando aún más ciudadanos de estos países viviendo bajo la línea de la pobreza e indigencia. El desafío del cambio climático que es algo real y que afecta el desarrollo de los pueblos. La libertad de expresión y el respeto por la defensa de los Derechos Humanos. El flagelo del tráfico de drogas y personas que se ha vuelto una práctica tan común y que ha ensuciado los liderazgos al más alto nivel de algunos países miembros de la CELAC. Establecer alianzas con otros organismos extrarregionales que puedan servir de pie de amigo para los países más pobres de la Comunidad latinoamericana.

La etapa de adolescencia es muy delicada y no digamos la temprana que es donde se ubica ahora la CELAC, sugiere que debe ser cuidada y fortalecida con los mejores consejos, advertencias y recomendaciones a efecto de que pueda desarrollarse sin traumas, malos hábitos, prácticas incorrectas e inestabilidad política y emocional que podría terminar en problemas más profundos y salir más cara la medicina que la enfermedad. Así que el traspaso pre-tempore a los presidentes miembros, es una buena práctica, pero no es mucho lo que un mandatario puede hacer, pues el concepto de Comunidad debe ser trabajado e implementarse ya que los retos y desafíos son comunes a todos, por cierto más agudos en unos países que en otros. Lo anterior, debe llamar la atención de los países representados por sus mandatarios, llamados a reflexionar sobre el manejar una agenda común a todos los países, con miras a resolver los problemas más urgentes, enlistar los problemas y necesidades apostando con la inversión económica asesorados por la CEPAL, a fin de alcanzar soluciones concretas para toda la región. Mostrar interés cierto en consolidarse y trabajar unidos por una Latinoamérica fuerte y valiente como lo establecen en su constitución y rezan sus ideales.

Honduras es sede de la IX Cumbre y recibe a cancilleres y presidentes de la CELAC, es muy honorable su visita, empero, mejor serán los acuerdos que los mandatarios firmen después de unas horas de reuniones alrededor de la agenda que han acordado tratar. Ser un foro no solo de denuncia y más allá de la denuncia, la acción por mejorar las condiciones de vida de millones de personas que sueñan con un futuro mejor. Evidenciar unidad a pesar de no estar y coincidir en todo, pero ser y estar de acuerdo en los grandes temas de la región. La búsqueda de un equilibrio que permita entender los cambios políticos, económicos y sociales de los Estados miembros de la CELAC. Creación de programas para reducción de la pobreza, fomentar campañas de prevención del consumo de drogas y el narcotráfico. Fortalecer la instituciones devolviendo la credibilidad y respeto por lo que representan. Erradicar la corrupción y todas aquellas prácticas que vayan en detrimento y deterioro de la persona humana. Hacer intercambios generacionales culturales preparando a los millones de niños y jóvenes para enfrentar una sociedad que vive en la Cuarta Revolución, la cual sin duda, dejará atrás a los que no estén listos ni preparados para afrontarla. Finalmente, cabe decir que las iniciativas desde la gestión de la Presidenta Xiomara, han sido importantes, pues ha levantado su voz ya sea aplaudiendo, rechazando o condenando algunas situaciones alrededor del mundo. Le toca ahora al presidente Petro de Colombia, hacer las ejecutorias pertinentes en tiempo y forma a fin de que esta Comunidad vaya ganando edad, experiencia y presencia en la región latinoamericana y caribeña y alrededor del mundo.