La Bienal de Arte de Venecia mira al sur en su edición muy política

Venecia (Italia) – La 60 edición de la Bienal de Arte de Venecia calienta motores para abrir sus puertas este sábado con una edición que mira al sur y será muy política, como ha reconocido este miércoles su comisario, el brasileño Adriano Pedrosa.

El brasileño, primer latinoamericano en llegar al puesto, ha considerado hoy en la rueda de prensa inaugural de la Bienal que el carácter político de la cita artística es algo normal ya que se trata de una cita estructurada en torno a representaciones nacionales, según ha explicado.

«La política siempre está en cada exposición artística» y, especialmente, en la Bienal de Venecia «que es la última Bienal que trabaja con el modelo de representaciones nacionales», señaló Pedrosa.

La Bienal veneciana abre sus puertas hoy para prensa y el sábado para el público general.

Preguntado por la postura política de una Biennale en la que la artista Ruth Patir ha decidido no inaugurar el pabellón israelí hasta que haya un alto al fuego en Gaza y en la que la representación boliviana ocupará el espacio dejado por Rusia, el comisario no quiso hacer una valoración detallada.

«No soy responsable de las representaciones nacionales, no me siento cómodo haciendo comentarios sobre este tema en concreto», señaló Pedrosa.

Mientras que en una introducción al comienzo de la rueda de prensa, el presidente de la Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, afirmó:»en tiempo de guerra es necesario y urgente que los sabios, los artistas, la aristocracia del pensamiento, hagan frente a la catástrofe encontrándose, hablando…».

El tono político marcará claramente una Bienal en la que participan 330 artistas de 80 países y que se divide en dos secciones: el ‘Núcleo Histórico’ y el ‘Núcleo Contemporáneo’, que es la parte más grande de la exposición.

Ambas partes están en diferentes pabellones de Giardini y Arsenale y en áreas abiertas en ambas zonas, en las que se sitúan la mayor parte de los pabellones, aunque algunos, como el del Vaticano, han elegido ubicaciones diferentes de Venecia, que en el caso del estado pontificio es una antigua cárcel de mujeres.

El ‘Núcleo Histórico’ ofrecerá obras realizadas en el siglo XX de artistas de América Latina, África, Oriente Medio y Asia, más conocido como ‘Sur Global’, un concepto que aglutina toda producción artística realizada fuera de Occidente.

El ‘Núcleo Contemporáneo’ que se centra en la producción de cuatro tipos de artistas: el artista queer -una palabra ligada a la comunidad LGTBI+ que significa extraño y está emparentada con extranjero en latín-, el artista outsider -«al margen del mundo artístico oficial»-, el artista popular y el artista indígena.

«Yo me siento conectado a todas estas áreas, he sido un extranjero viviendo fuera de mi país y me siento privilegiado por ello, soy queer y vengo de un país y una cultura en la que los artistas populares y los indígenas -tanto en Brasil como en Latinoamérica- tienen un papel importante».

En el ‘Núcleo Histórico’ cuenta tres subsecciones ‘Retratos’, ‘Abstracciones’ y una tercera dedicada a la diáspora de artistas italianos en el siglo XX.

Y en cuanto a los artistas, hay una gran representación de Latinoamérica, Asia, África y Oriente Medio, una selección muy centrada en el hemisferio sur, especialmente en países como México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Guatemala o Irak.

Pedrosa, director artístico del Museo de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand, es el primer comisario latinoamericano de la bienal. Su trabajo en la dirección del museo brasileño ha transformado el centro de arte hasta convertirlo en un ejemplo de pluralidad. EFE