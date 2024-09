La amnistía política es una ley y hay que entenderlo, deróguenla y hablamos: Fiscal Zelaya

Tegucigalpa – El Fiscal General del Ministerio Público, Johel Zelaya dijo este miércoles que el decreto 04-2022, conocido como la Amnistía Política o Pacto de Impunidad, “es una ley y hay que entenderlo, deróguenla y hablamos, sencillo”.

– El Fiscal General no está para apañar ningún pícaro o corrupto, “a mí me eligió un órgano político como lo es el Congreso Nacional, pero al poner el pie dentro del Ministerio Público, el fiscal deja de ser político”, expresó.

A través de la Amnistía Política se han beneficiado varios exfuncionarios del Poder Ciudadano (2006-2009), que fueron acusados por delitos de corrupción y que purgaban incluso condenas en la justicia hondureña.

En las últimas horas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando convocó a reunión del pleno para el viernes, pero, al menos cinco magistrados le han pedido que suspenda la misma.

[LEER] Publicada en diario La Gaceta polémico decreto de amnistía, considerado por sectores un «Pacto de Impunidad»

Según se conoció, los temas en agenda son las ZEDEs y la amnistía política a Rodolfo Padilla Sunseri exalcalde de San Pedro Sula en base a un ley que dictó en Congreso Nacional al inicio de la administración de Xiomara Castro y que ha sido usada para cubrir delitos de criminalidad alejados de los políticos.

Asesinato de Juan López

En torno al asesinato el pasado fin de semana de un ambientalista en Colón, dijo que personalmente siente la muerte de Juan López en el Bajo Aguán e informó que el MP envió dos fiscales más para que se incorporen a las diligencias en esa zona del Caribe.

“Sentimos empatía. Un hombre que peleaba por la vida, por la vida de todos nosotros, quien pelea a favor del ambiente es pelear por la vida, si la casa común la destruimos, destruimos nuestras vidas, de qué sirve tener una casa ostentosa, si la casa común no sirve, hay que cuidarla. Y créanme que siento mucho, como la de miles de hondureños, la muerte de Juan, la diferencia es que peleaba por la vida y le quitaron la vida”, discursó el jefe de la Fiscalía.

Sobre las declaraciones del padre Carlos Orellana, quien responsabiliza al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez por el asesinato de Juan López, refirió que “no me voy a dejar llevar por redes, ni por discursos. Siento muchas veces que las redes sociales apuntan a ciertas personas sabiendo quienes pueden estar atrás de este asesinato, así que por favor no desviemos la atención, vamos a llevar al verdadero criminal, sea intelectual o material, apúntenlo bien, aquí no nos vamos a dejar llevar por redes sociales”.

El Fiscal General Johel Zelaya.

Acentuó que los requerimientos fiscales se presentan en los tribunales, no en las redes sociales, “tampoco me voy a dejar presionar diciendo fulano, sutano, vamos a investigar”.

Repreguntado sobre que la denuncia proviene de un sacerdote de la Iglesia Católica, respondió: “me extraña su pregunta, somos hombres y si él tiene pruebas que las presente, nosotros estamos abiertos, aquí todos somos iguales ante la ley”.

No acepta presiones

El fiscal Zelaya volvió a pedir al Congreso Nacional que derogue el artículo 227 del Código Penal, que catalogó como lesivo para la igualdad de derechos que los ciudadanos tienen ante la ley. “Cómo es posible que ese artículo diga el día, la hora y el lugar para que el fiscal vaya a tomarle la declaración, no les parece discriminatorio, entonces tenemos que derogar el artículo”.

Advirtió que ya pueden ser sacerdotes o pastores de donde vengan las declaraciones, pero el MP está en la obligación de investigar los comentarios.

“Si hay fiscales en la historia que se han dejado presionar, conmigo no. Aquí veo que me presionan a diario, pero ni conciencia está tranquila, sepan que vamos a llegar al fondo del asunto con el crimen de Juan López”, garantizó.

El Fiscal General llegó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia para entablar un diálogo con la presidenta de ese poder del Estado, Rebeca Ráquel Obando. JS