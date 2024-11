Julián Álvarez, frente a la expectativa

Madrid/Girona – El Atlético de Madrid ha ganado 32 de sus últimos 36 partidos oficiales en el Metropolitano, donde irrumpe este domingo por primera vez su flamante fichaje Julián Alvarez, en el once titular frente a la expectativa y contra el Girona, el rival que relegó al equipo de Diego Simeone a su peor puesto en LaLiga la pasada temporada: cuarto.

Presentado ante 30.000 aficionados el pasado miércoles en el mismo escenario, este domingo habrá más del doble de seguidores, ansiosos por ver a su equipo y a su estrella en el mercado de verano, que ya disputó el cuarto de hora final hace una semana contra el Villarreal, aunque sin ninguna incidencia en el 2-2 final en el estadio de la Cerámica.

Ahora, de inmediato -el pasado lunes aún no estaba listo ni física ni tácticamente para entrar en la alineación inicial-, partirá en el once de Simeone. Era previsible. Quizá no tanto la figura a la que sustituye: Alexander Sorloth, otro fichaje, otras características, más ‘9’ de referencia, goleador en su único remate ante el Villarreal, pero también apenas participativo en el resto del juego, más por desabastecimiento que por deméritos propios.

Julián Alvarez será este domingo el delantero del Atlético, secundado en las bandas por Antoine Griezmann, con la libertad que siempre tiene para moverse por cualquier lado en ataque y con la inquietud que ofrece su racha más reciente (seis goles, concentrados en tan solo tres encuentros, en sus últimos 31 partidos entre su club y su selección), y Samuel Lino.

Los tres compondrán el frente ofensivo, previsiblemente en un híbrido entre el 5-4-1, el 4-3-3 y el 5-3-2. Cada momento del juego determina el esquema necesario.

El atacante argentino, goleador 19 veces y asistente en 13 la pasada temporada en el Manchester City, por detrás o al lado de Erling Haaland, es uno de los cuatro cambios que se prevén en el once de Simeone, que removerá su equipo para rebuscar el equilibrio. No le convenció en defensa por los dos goles en contra del pasado lunes.

Mientras Marcos Llorente, como carrilero derecho, y César Azpilicueta y Robin Le Normand, como centrales, aparte de Jan Oblak, se mantienen en el plan titular, José María Giménez entrará por Axel Witsel y Rodrigo Riquelme ocupará el lugar en el carril izquierdo de Reinildo Mandava.

En el medio centro, Rodrigo de Paul, suplente e indolente en Vila-real cuando entró al terreno de juego ya con el 2-2 en el marcador, podría jugar por Koke Resurrección o por Pablo Barrios… O seguir como suplente. Son las tres opciones para dos plazas en el once inicial, que mantiene esa duda, tras las pruebas del técnico durante esta semana.

Conor Gallagher, su último fichaje, con un impacto especial en el aficionado desde su llegada, aguardará su debut en el banquillo, recién integrado al trabajo con el equipo. El Atlético aún espera otro refuerzo en el centro de la defensa (será Clement Lenglet, desde el Barcelona, en cuanto logre la salida de Santiago Mouriño y un jugador más, tras sellar ya el traspaso de Samu Omorodion al Oporto) y un portero, tras la salida de Horatiu Moldovan.

En el Metropolitano, en el que la última aparición del conjunto rojiblanco fue una derrota por 1-4 ante Osasuna -uno de sus únicos cuatro tropiezos en los últimos 36 duelos oficiales-, espera al Girona, también empatado en la primera jornada, en su caso contra el Betis en el estadio Benito Villamarín.

El tercer clasificado de la última Liga firmó una mala pretemporada, con apenas una victoria en siete amistosos y dos derrotas por 4-0, y la primera mitad del partido ante el Betis en el Benito Villamarín fue muy discreta, pero en la segunda parte mejoró y se acercó al nivel del curso pasado, en el que sorprendió al mundo del fútbol y logró una histórica clasificación para la Liga de Campeones.

Los jóvenes Gabriel Misehouy, fichado del Ajax B, e Iker Almena, del filial, se inventaron el empate y el Girona tuvo ocasiones para ganar. Hacerlo ahora en el Civitas Metropolitano supondría una inyección de confianza para el equipo de Míchel Sánchez y sería histórico, porque el Girona suma dos empates y tres derrotas en sus visitas al Atlético.

En la última, el pasado abril, Artem Dovbyk, pretendido por el Atlético este verano y finalmente vendido al Roma, adelantó pronto al cuadro catalán, pero un doblete de Antoine Griezmann y una diana de Ángel Correa dejaron los tres puntos en Madrid. Álvaro Morata hizo un hat-trick en el duelo de la primera vuelta, pero Iván Martín logró el 4-3 final en el minuto 91.

El Girona oficializó este viernes la llegada del Yáser Asprilla (Watford), pero el joven atacante colombiano, fichado por 18 millones más variables y convertido en la incorporación más cara de la historia del club, aún no está inscrito y no ha entrado en la convocatoria.

Las novedades en la lista son el portero Pau López, que ha llegado como cedido con opción de compra del Olympique de Marsella para pugnar con Paulo Gazzaniga por la titularidad, y Bojan Miovski, fichado para suplir a Dovbyk tras lograr 44 goles en dos cursos con el Aberdeen escocés.

También Viktor Tsygankov, que podría ser titular en el lugar de Portu tras ser baja ante el Betis por un virus, del que aún no se ha recuperado Valery Fernández.

– Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta, Riquelme; Griezmann, De Paul o Barrios, Koke o Barrios, Lino; Julián Alvarez.

Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu; Tsygankov, Iván Martín, Yangel Herrera, Bryan Gil; Abel Ruiz.

Árbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano).

Estadio: Cívitas Metropolitano. JS