“Solicité las medidas cautelares internacionales”: jueza Karla Romero

Tegucigalpa– Teme por su vida y por ello ha pedido protección ante instancias a nivel nacional e internacional confirmó la jueza Karla Romero.

“Además, solicite las medidas cautelares internacionales porqué esto se va a conocer a nivel internacional además de que el sentido de que la ATIC tenga conocimiento de la denuncia es porque después habrá responsabilidades en el lugar que corresponda de los tipos penales que se puedan cometer», resaltó Romero.

La jueza compareció ante los medios luego que el jueves interpuso denuncia en contra del diputado Luis Redondo, por amenazas a muerte.

La jueza añadió que su posición ha sido meramente jurídica ya que a un año de tomar promesa de ley de la presidente se originó toda esa situación de amenazas.

Dijo que tiene mensajes en los que registra las amenazas de parte del diputado Redondo.

Uno de esos mensajes dice que “esa mujer se metió con la persona equivocada ,la voy a ver presa o que no vea la luz”, reveló la denunciante.

En ese sentido, consideró que el diputado Redondo se ha referido a ella de forma misógina y despectiva.

Yo no tengo ninguna situación particular contra él ni contra nadie tengo 29 años de ejercicio profesional, 20 como jueza y nunca he tenido ningún problema.

Finalmente, indicó que se dará seguimiento a la denuncia porque se activó en el Conadeh el Mecanismo de Protección y ellos lo turnará al Poder Judicial, como a otros que existen.

La abogada Karla Lizeth Romero Dávila, ampliará publicamente en las proximas horas denuncia que presentó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), contra el diputado Luis Redondo, por amenazas de muerte.

-La togada interpuso la denuncia ante ATIC y Conadeh por amenzas a muerte de parte del presitente del Congreso Nacional.

La jueza confirmó a Proceso Digital que este mismo dia comparecerá ante los medios de comunicación para confirmar los alcances de su denuncia y ampliar sobre la preocupación por su seguridad.

Señaló que la denuncia ante la ATIC la entrego de forma personal al director de esa entidad Ricardo Castro.

Como se conoce la abogada Karla Lizeth Romero Dávila, es la jueza que tomó juramento a la presidenta Xiomara Castro, y las amenazas serían precisamente como represalia por no haberlo llamado presidente del CN el día de la asunción de la presidenta Xiomara Castro, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera en Tegucigalpa.

Según se detalla en la denuncia número de expediente: 08-01-2023-1-19-107, la profesional del derecho recibió información que Redondo se refería a ella de forma amenazante y despectiva por medio de mensajes de texto que él le habría enviado a una tercera persona. LB