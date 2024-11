Juez Vallecillo denuncia que le borraron evidencia de su teléfono y asegura lo persiguen por involucrar a alto funcionario

Tegucigalpa – El juez Marco Antonio Vallecillo denunció la tarde de este lunes ser víctima de persecución por parte del Ministerio Público, al tiempo que describió borraron vital evidencia de su aparato móvil para incriminarlo. “Soy el trofeo de esta lucha falsa contra la criminalidad organizada”, increpó.

– Denunció que el Ministerio Público utiliza artilugios para perjudicarlo. “Me violentaron por completo el derecho a la defensa, me sacaron de la audiencia de la prueba anticipada, no sabemos si el testigo protegido va a ser la misma persona que fue extorsionada, por eso queríamos estar ahí y el juez lo había aceptado”, aseveró.

– Externó temer por su vida y pidió orar por él, “espero que nadie más pueda pasar por una situación como esta”.

Dijo que se siente cómodo en el Comando Cobras, donde permanece recluido y que ahí le resguardan su integridad como se debe. “Ahí me siento seguro, me siento protegido, pero no me siento protegido por las arbitrariedades que se están cometiendo desde el Ministerio Público”, manifestó.

Lugar desde donde brindó declaraciones el juez Vallecillo.

Acentuó que “manipularon mi teléfono celular el cual entregué de manera voluntaria, lo entregué de manera voluntaria y lo desbloquee para que los medios de prueba que tenía en él fueran inspeccionados y fueran hechos a mi favor, sin embargo los audios que me apartan por completo de toda esta acusación fueron borrados, fueron sacados y exterminados de mi teléfono”.

Asimismo, el juez Vallecillo citó que fotografías relevantes que retratan presiones de ciertas personas en algunos casos “también fueron borradas, fueron eliminadas. Señores, esto no es más que una persecución de título personal, una rencilla personal por un comentario que realicé yo de un funcionario público de alto nivel”.

El juez Vallecillo pidió a las autoridades judiciales poner las barbas en remojo “porque hoy soy yo, mañana es cualquiera puede ser otro, puede ser usted, sus hijos. Volvimos a los tiempos de las tinieblas donde la FNA hacía estragos, y yo soy el más claro ejemplo, soy el trofeo de esta lucha falsa contra la criminalidad organizada”.

Seguidamente, se quejó que no se le permitió estar presente en la declaración anticipada del testigo protegido de la Fiscalía hondureña y que se le violenta el debido proceso.

Más temprano, el juez coordinador del circuito de tribunales en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, Marco Vallecillo llegó a ese recinto para estar presente en la audiencia de prueba anticipada de un testigo protegido del MP, pero fue retirado en el momento que esta persona rendía su declaración. JS