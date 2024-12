Juan Orlando Hernández testificará en su juicio, “él es su propia salvación”: abogado Colon

Tegucigalpa/New York – Existe el 99.9 % de probabilidades que el expresidente Juan Orlando Hernández testifique en su propio juicio, dijo este martes el abogado Raymond Colon para agregar que “él es su propia salvación”.

– Colon avizoró que el jurado la tendrá difícil para dar su veredicto.

– Anunció 10 testigos a favor del expresidente, de quienes no quiso revelar sus identidades, pero dijo que “habrá sorpresas”.

Al momento de salir de la audiencia de este martes en la que fueron seleccionados los 12 miembros titulares y seis suplentes del jurado que decidirá la suerte del expresidente hondureño, el abogado Colon dijo que en 36 años de ejercicio profesional han sido muy pocas las veces que ha solicitado que un representado declare en su propio juicio.

“Son pocas las veces que le he dicho a alguien que debe declarar. Él está dispuesto, yo creo que él tiene que declarar porque le he dicho que si no declara se puede arrepentir. Si declaras posiblemente te vas a arrepentir y no te creen, pero si no declaras definitivamente te vas a arrepentir porque el jurado no conoce quien es él. El jurado todo el tiempo está escuchando cosas negativas y nunca conocer el perfil, el alma de esa persona, su capacidad para decir la verdad porque don Juan es bien creíble”, señaló.

Repreguntado si el exgobernante testificará en su propio juicio, respondió: “Yo diría que 99.9 % que sí, él es su propia salvación”.

Alegatos de la apertura

Mencionó que los alegatos de apertura de la audiencia de este miércoles serán encabezados por el abogado Renato Stabile, quien retratará el perfil de los asesinos y criminales que servirán de testigos contra Juan Orlando Hernández.

Agregó que -en tanto- el perfil del expresidente Hernández corresponde a un estadista, político e intelectual, por lo que “es importante darle esa impresión al jurado”.

Citó que cuando el juez mencionó que el acusado es Juan Orlando Hernández, de forma respetuosa solicitaron que lo describan con el título de expresidente.

Colón mencionó que hubo una solicitud de la Fiscalía para que “una señorita” que según no era la novia, pero que vivió con “El Porkys” -cabecilla prófugo de la MS13-, algo que fue objetado por la defensa y que será respaldada por una moción escrita.

Calificó como “dañino” que una persona de estas declare en el juicio porque tiene un papel de coconspirador.

Reconoció que el juez Kevin Castel ordenó que no se revele información clasificada, por lo que deberán respetar la instrucción.

Se jactó reconocer el caso mejor que nadie del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y descartó que su representado haya perdido confianza en él como deducen varios reportes de prensa tras la primera audiencia de este martes. JS