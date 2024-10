Joselu: «Jamás intentaría fingir una lesión para no venir a la selección»

Las Rozas (Madrid).- Las ausencias de futbolistas en las selecciones está marcando la ventana de octubre. Un calendario de locura obliga a parar a los que se ven al límite. Hace falta una solución y Joselu Mato tiene claro que el problema no radica en los pocos encuentros que disputa cada país. «Jamás fingiría una lesión para no venir», confiesa, sintiendo el privilegio de seguir siendo llamado por Luis de la Fuente.

Se sincera Joselu en una entrevista con EFE en la que reconoce que el día que en plena Eurocopa firmó su contrato con el Al-Gharafa, entendió que su carrera internacional podría cerrarse en la gran cita de Alemania. Lo habría hecho con el mejor de los sabores, la conquista de la Eurocopa, pero sin embargo De la Fuente le llamó a finales de agosto y respondió con uno de sus mejores partidos, ante Suiza, y marcando en el triunfo.

Ahora, consciente de que juega en un fútbol menor, Joselu disfruta al máximo cada presencia con España. Se marca el objetivo de repetir buena actuación ante Dinamarca y Serbia, y lamenta que el reencuentro con la afición española se lo pierdan dos referentes como Dani Carvajal y Rodri Hernández por sus graves lesiones. Sin brazalete, por veteranía, sabe que debe dar un paso al frente en un vestuario que demanda nuevos liderazgos.

Pregunta: Dice adiós al fútbol el autor del gol más importante de la historia de la selección, Andrés Iniesta.

Respuesta: Ha tenido una carrera muy larga, ha estirado el chicle porque es algo que el futbolista tiene dentro. Siempre quiere jugar y competir, es algo que no se te va. Se retira una leyenda del fútbol mundial. Tanto para nuestro país como para todo el mundo ha sido un referente en el centro del campo. Se va uno de los mejores centrocampistas de la historia.

Andrés ha hecho historia en todos los sitios donde ha ido. Ha sido un placer verle jugar, disfrutar como nos ha hecho disfrutar. Sobre todo deja para siempre ese gol en la final del Mundial 2010. El tiempo por desgracia pasa para todos y ha decidido retirarse ahora y nosotros le estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por el fútbol.

P: ¿Es Iniesta el mejor jugador de la historia del fútbol español?

R: Ha hecho méritos para estar en la alineación de los mejores. Puedes jugar con tres mediocentros e Iniesta sería uno de ellos junto a Xavi y Xabi Alonso. Su generación, con Sergio Ramos y David Villa, fue muy buena, y en la que viene ahora nuestra ganando la Eurocopa y la ‘Nations League’ hay jugadores con un gran currículum como Carvajal y Rodri Hernández que están en activo, que han conseguido también cosas increíbles a nivel de club y selección.

P: ¿Cómo ha cambiado su vida en lo personal y lo profesional?

R: Me estoy adaptando muy bien, el día a día es muy positivo. Tanto yo como mi familia estamos muy felices. Creo que hemos tomado una decisión muy correcta, nos hemos ido a un país que nos está tratando muy bien. Catar es un país que está creciendo mucho, la vida allí está siendo muy fácil. Es verdad que en la liga el nivel no es el mismo que aquí, pero está creciendo mucho a base de fichar jugadores extranjeros y le están dando ese potencial que necesitaba para pelear con ligas de alrededor. El cambio es grande, pero mi mujer y yo estamos curtidos en mil y una batallas. Nos hemos adaptado bien.

P: En el momento de nuestra última charla en plena Eurocopa, nada más hacerse oficial su salida del Real Madrid y el fichaje por Al-Gharafa, sea sincero, ¿pensaba que a día de hoy estaría en la selección?

R: Sinceramente uno piensa que al bajar su ritmo a nivel de liga le puede costar venir a la selección. Si soy sincero, a la primera convocatoria de septiembre no tenía todas conmigo de poder volver, pero una parte de mí siempre piensa que sería la ostia poder estar aquí disfrutando de todo lo que hemos vivido los últimos años. Estoy feliz.

En la convocatoria de septiembre demostré que aún estando allí puedo competir a un grandísimo nivel. Creo que hice un gran partido ante Suiza y no se ha demostrado que el ritmo baje o las ganas de competir sean diferentes. La ilusión está por encima de todo y el jugador aunque cambie de liga o de país al final tiene una serie de condiciones que pueden aportar a la selección.

P: A Nacho, sin embargo, un cambio similar, en su caso a Arabia Saudí, le ha costado dejar de venir a la selección con su misma edad, 34 años. ¿Por qué piensa que no ha ocurrido en su demarcación y cómo toma ahora cada llamada?

R: Mi objetivo principal ahora era estar en la convocatoria de octubre, el siguiente es estar en la de noviembre. Tengo que ir paso a paso. Siento la confianza al cien por cien del míster, me la ha trasladado siempre. Sé que ve mis partidos como los de Francia, Inglaterra. Nos tiene controlados a todos y le estoy agradecido al máximo por la confianza que me da.

Al final lo que intento es seguir trabajando para seguir viniendo y aportar al máximo. No me marco el objetivo de marcar tres goles el fin de semana para volver porque pienso que fuera del terreno de juego aporto mucho a mis compañeros, el míster lo valora también, y dentro puedo ser un perfil que no tengamos en la plantilla y en los momentos de complicación estoy a disposición para cuando se me necesite.

P: Hacen falta líderes sin Rodri ni Carvajal

R: Yo no soy uno de los capitanes, pero por edad soy uno de los más veteranos de la selección. Intento aportar lo que sé y lo que he aprendido los últimos años. Está claro que los capitanes lo merecen por los partidos que llevan, pero yo en el día a día demuestro la sabiduría y lo aprendido. Si hay un debate en el que haya que hablar, no tengo problema para decir lo que pienso y la gente me tiene en consideración por las vivencias que he tenido en mi carrera.

P: Se pierde para toda la temporada a los dos capitanes, pero para estos partidos regresa Álvaro Morata. ¿Tan cerca estuvo del adiós a la selección?

R: Morata es nuestro capitán, un referente en la selección. Lo necesitamos en todas las convocatorias y seguramente esté con ganas de seguir compitiendo y luchando para conseguir títulos con la selección. Le veremos en la Liga de Naciones y dios quiera que sea el capitán de España en el siguiente Mundial. Está claro que cuando uno consigue grandes títulos con su selección tiene que tomar una serie de decisiones que en caliente puedes pensar de una manera, pero Álvaro está cien por cien mentalizado en ayudar a la selección. Es un jugador muy importante que ayuda como capitán a todos, en especial a integrarse a la gente nueva que va viniendo.

P: Llegó a decir que prefería jugar partidos con la selección fuera de España que en nuestro país, ahora la campeona de Europa regresa a casa, ¿esperan una fiesta en Murcia y Córdoba?

R: Son los dos primeros partidos que jugamos después de ganar la Eurocopa y nos van a tratar increíble. Morata lo merece más que nadie. Ha hecho una Eurocopa increíble, ha levantado el título de campeones y al final sí que es verdad que me hubiese gustado que la afición agradeciese tanto a Dani como a Rodri todo lo que han hecho en estos últimos años, por ser el primer partido después de ganar el título. La gente se acordará de ellos, nosotros seguro y con muchas ganas de jugar en España con el apoyo de nuestra gente.

P: Con tantos partidos en un inicio de temporada frenético, estamos viendo que en esta ventana hay muchos internacionales que no están acudiendo a sus selecciones

R: Eso es decisión de cada uno. Para mí representar a mi país es lo máximo que puede lograr un jugador. Jamás intentaría fingir una lesión para no venir. Luego la cabeza de cada uno y lo que le pasa por ella se queda ahí. Allá con su remordimiento.

P: En el tema del calendario parece que a todos les molestan en la ecuación los partidos de las selecciones

R: El otro día vimos que los partidos de la selección comparados con los de clubes don menos de un 3% anual. No afecta. No se quiere dar importancia a que el formato de la ‘Champions’ ha cambiado con más partidos, se mete un Mundialito de clubes de un mes a final de temporada, antes hay una Liga de Naciones, una Intercontinental que juega el Madrid en diciembre en mitad de dos partidos de Liga con siete horas de viaje de ida y de vuelta… al final se intenta quitar el foco de donde viene el problema y echar la culpa a los partidos de selección. Cuando representar a tu país es lo mejor que le puede pasar a un jugador. EFE/ir