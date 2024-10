Joana Marcús, autora superventas: es un error decir a los jóvenes que lo que leen no vale

Madrid – La española Joana Marcús tiene 24 años y un millón de libros vendidos, pero cree que sus novelas son menos respetadas y conocidas fuera de la generación Z porque son de temática romántica y juvenil y advierte que «es un error decir a los jóvenes que lo que leen no es válido».

La joven escritora confesó, en una entrevista con EFE, que está nerviosa por la publicación de ‘Etéreo’, un thriller romántico que, como todas las obras que ha escrito, apareció primero por entregas de forma gratuita en la plataforma de lectura y escritura Wattpad, donde es la única española en el top diez mundial.

«Si escribiéramos de otro género y vendiéramos lo que estamos vendiendo entre todas (Marcús se engloba en el grupo de jóvenes escritoras de literatura romántica) nos darían una posición mucho más respetada, mucho más amplia y nos ofrecerían muchas más cosas», dijo.

Para ella, el problema no es tanto su propio género y edad, sino el de las personas que la leen, una postura que a su juicio es un error. «Si dejaran de decir que las personas jóvenes no leen o lo que leen no es válido porque no es lo que nosotros queremos que lean, se entendería por dónde van», opinó.

A tenor de los comentarios que recibe de sus seguidores a través de las redes sociales, que ‘Etéreo’ esté disponible gratis en formato digital y ya se haya leído varias veces no va a frenar la comprar en formato físico. Ya pasó con la saga romántica ‘Meses a tu lado’, de la que vendió un millón de ejemplares según los datos de Penguin, el grupo que la fichó.

«En estas redes se hacen comunidades de lectores y escritores. Te sientes parte del proceso, has visto ese libro desde el primer capítulo hasta el último, y ahora alcanza un nuevo nivel en papel. Creo que tener ese objeto hace que te sientas todavía más dentro de ese movimiento y que digas ‘yo también he estado aquí'», reflexionó.

‘Etéreo’, primera parte de la bilogía ‘Extraños’, es la historia de Caleb y Victoria, dos personajes sin nada en común en apariencia que quedarán «ligados para siempre», y que Marcús escribió con 17 años en Wattpad, aunque ha añadido ahora algunas nuevas tramas.

Marcús explicó que siempre intenta «dar la imagen de que el amor romántico no lo puede todo, y cuando un personaje hace un sacrificio por amor, tiene consecuencias, a veces graves». EFE