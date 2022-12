Jefe policial prevé reducción de 6 puntos a tasa de homicidios en Honduras

Tegucigalpa – El director General, Comisionado General de la Policía Nacional, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, manifestó en la ceremonia de ascenso de 307 oficiales a grado inmediato superior que este año cerrará con seis puntos porcentuales menos en la tasa de homicidios en comparación al 2021 en Honduras.

– Sánchez estimó que podrán reducir la tasa de homicidios en cinco puntos más para el 2023.

– La Policía Nacional tiene 80% de efectividad en denuncias contra la extorsión, dijo.

“Este es un logro muy merecido para todos ustedes –ascendidos-, porque han demostrado con profesionalismo, hidalguía y con respeto su capacidad en pro de la sociedad hondureña, tanto así que la Policía Nacional en 11 meses de esta administración, podemos anunciar oficialmente que finalizaremos este año con seis puntos menos en la tasa de homicidios”, inició diciendo.

En tal sentido añadió que lo anterior representa que el 2022, es el año con menos homicidios en los últimos 17 años en Honduras, pero no significa que nos sintamos satisfechos, todavía no, porque la tarea aún es grande, no vamos a desconocer que vamos por un buen camino, entre los logros hemos ejecutado 12 capturas con fines de extradición.

Además cifró en más de mil 300 sujetos capturados pertenecientes a 300 bandas criminales, unas 4 mil armas en su mayoría de guerra uso prohibido decomisadas y más de 6 mil 100 órdenes de capturas ejecutadas, 4 mil vehículos usados en criminalidad. El 50% de la Policía pasó por procesos de educación y capacitación como parte de la estrategia de regionalización

Subrayó que hay 44 municipios sin homicidios y 179 términos municipales con menos de ocho municipios. Es importante mencionar –dice Sánchez- que la Policía Nacional no ha lanzado ninguna lata de gas lacrimógena y aseguró que el segundo problema más grande de criminalidad es la extorsión, pero a partir del 6 de diciembre entró en vigencia el estado de excepción parcial.

Las acciones del estado de excepción para combatir la extorsión desarticularon 26 estructuras criminales que dejaron la captura de 538 integrantes de maras en apenas 15 días, también 400 órdenes de capturas contra pandilleros, 400 armas de fuego incautadas y cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína, un millón 100 mil plantas de hoja de coca erradicada.

“Con estas acciones ejecutadas, esta Policía Nacional, no ha recibido una tan sola denuncia por violación a los derechos humanos de parte de la población, venimos de una historia reciente conflictiva y problemática pero esta institución enmarca sus acciones en aplicación de la ley y respeto a los derecho humanos”, subrayó.

El Observatorio Nacional de la Violencia mantiene un promedio de muertes diarias de 10, según confirmó a Proceso Digital, la directora de esa dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas.

Y en cuanto a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, proyecta que el 2022 cerrará con una tasa de 37.4 homicidios. JP